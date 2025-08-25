У Навроцкого опровергли, что Польша прекратит оплачивать Starlink для Украины

Офис президента Польши обвинил министра цифровой трансформации страны, который предупреждал об отключении связи, в распространении дезинформации

Иллюстративное фото: Министерство цифровой трансформации

Ветo президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам не приведет к отключению интернета Starlink в Украине, который финансируется польской стороной. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в сети Х.

Богуцкий опроверг заявление министра цифровой трансформации страны Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink, поскольку Польша якобы не сможет оплачивать услуги из-за вето Навроцкого.

"Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, представленный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей", – написал Богуцкий.

Он отметил, что парламент "эффективно" рассмотрит президентскую инициативу в сентябре, то есть до истечения крайнего срока. В соответствии с действующим законодательством Польши, поддержка обеспечения связи Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года.

В аппарате Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о "прекращении поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте".

Богуцкий обвинил министра цифровой трансформации страны, назвавшего вето Навроцкого "подарком для Путина", в манипуляциях и дезинформации.

"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами", – возмутился глава канцелярии президента Польши.