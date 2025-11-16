У Німеччині оцінили ймовірний напад Росії на НАТО: є оцінки, що може статися до 2029 року

Борис Пісторіус (Фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна завжди вважала, що Росія може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО з 2029 року, однак тепер є оцінки, що це може статися й раніше. Про це політик розповів в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналіст нагадав Пісторіусу його слова про те, що зміна курсу Німеччини стосовно посилення її оборони потребує часу. Він запитав, чи ФРН має цей час і чи може статись так, що Росія атакує набагато раніше. При цьому інтерв'юєр зауважив, що диктатор Володимир Путін "швидко нарощує арсенал", попри війну проти України.

"Це питання залишається спекулятивним. Військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна здійснити напад на країну-члена НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року", – відповів Пісторіус.

Однак, додав він, зараз "є інші, які кажуть, що це можливо вже з 2028 року", а деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним.

"Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування. Конвенційний, але, звичайно, і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але, так, ми повинні ще краще їх оснастити", – підсумував політик.