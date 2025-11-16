Писториус оценил возможное нападение России на НАТО: есть оценки, что может и до 2029 года

Борис Писториус (Фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна всегда считала, что Россия может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО с 2029 года, однако теперь есть оценки, что это может произойти и раньше. Об этом политик рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналист напомнил Писториусу его слова о том, что изменение курса Германии по усилению ее обороны требует времени. Он спросил, есть ли у ФРГ это время и может ли случиться так, что Россия атакует гораздо раньше. При этом интервьюер заметил, что диктатор Владимир Путин "быстро наращивает арсенал", несмотря на войну против Украины.

"Этот вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и разведывательные службы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну-члена НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года", – ответил Писториус.

Однако, добавил он, сейчас "есть другие, которые говорят, что это возможно уже с 2028 года", а некоторые военные историки даже считают, что прошлое лето было последним мирным.

"Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный. Независимо от этого, мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить", – подытожил политик.