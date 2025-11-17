У НАТО пояснили, чому не збивають російські дрони та ракети над Україною

Топчиновник Альянсу заявив, що немає жодного рішення та згоди розпочати операції в українському повітряному просторі

Patriot Збройних сил Німеччини (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге заявив, що в Альянсі немає згоди на збиття російських дронів та ракет над Україною, зауваживши, що союзники захищають себе й надають допомогу Києву. Про це чиновник розповів в інтерв'ю литовському суспільному мовнику LRT.

Журналіст уточнив у Руге: що якщо НАТО побачить дрон, який незабаром порушить повітряний простір Польщі, то чи не було б логічно збити його над Україною або Білоруссю.

"Наша робота полягає в захисті території та повітряного простору союзників. Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору. Окремі держави пропонують це робити, але ми ще не ухвалили такого рішення", – відповів помічник генсеку Альянсу.

На уточнення інтерв'юєра, які є аргументи для такого підходу, чиновник повторив, що позиція НАТО полягає у захисті своєї території та неба й додав, що союзники "надають величезну підтримку Україні".

В контексті останнього він згадав про те, що на початку листопада Німеччина передала Україні додаткові системи Patriot.

"Отже, ми допомагаємо Україні захищатися. Це дуже складно, але ми постійно докладаємо великих зусиль, щоб надіслати Україні обладнання для захисту від російських повітряних ударів", – зазначив Руге.

Однак, акцентував він, немає "жодного рішення, жодної згоди НАТО розпочати операції в повітряному просторі України".