Ексгенсек НАТО пояснив, чому союзники не закрили небо над Україною у 2022 році

НАТО не закрило повітряний простір над Україною на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, оскільки вважало, що це призведе до війни з Москвою. Про це заявив колишній генеральний секретар Альянсу, чинний міністр фінансів Норвегії Йенс Столтенберг в інтерв'ю британській газеті The Times щодо своїх мемуарів.

Колишній генсек описав "болісний момент" у лютому 2022-го, коли він відмовив президенту Володимиру Зеленському у його відчайдушному проханні встановити безпілотну зону над Україною. Столтенберг зазначив, що боявся, що їхня розмова може стати останнім телефонним дзвінком, який зробить глава України.

"Ми всі боялися за життя президента Зеленського та його родини. Він зателефонував мені з бункера в Києві, коли російські танки були вже неподалік. І сказав: "Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас", – розповів він.

За його словами, Зеленський також сказав: "Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше".

НАТО закривало повітряний простір над Боснією і Герцеговиною у 1990-х роках, щоб запобігти звірствам під час війни, а союзники з Альянсу, з включно з Великою Британією, закривали повітряний простір над північним Іраком, щоб захистити народ курдів, нагадав Столтенберг.

Однак, зазначив він, під час дзвінка він відповів Зеленському: "Я розумію, чому ви просите про це. Але цього не буде, тому що якщо НАТО закриє повітряний простір України, перше, що ми повинні зробити, це знищити російські системи протиповітряної оборони в Білорусі та Росії, оскільки ми не можемо літати над повітряним простором України, коли російські ракети ППО націлені на літаки НАТО".

Також, додав колишній генсек, якщо в повітрі буде російський літак або гвинтокрил, то сили НАТО матимуть збити його – і тоді Альянс опиниться в стані повномасштабної війни з Росією: "І ми не готові цього робити".

"Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не будемо ризикувати третьою світовою війною заради України", – зазначив Столтенберг.

Він додав: "Я пам'ятаю, що було надзвичайно боляче закінчувати той телефонний дзвінок [з Зеленським], знаючи, що його життя в небезпеці".