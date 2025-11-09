Экс-генсек НАТО объяснил, почему союзники не закрыли небо над Украиной в 2022 году
НАТО не закрыло воздушное пространство над Украиной в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, поскольку считало, что это приведет к войне с Москвой. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Альянса, действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Times насчет своих мемуаров.
Бывший генсек описал "мучительный момент" в феврале 2022-го, когда он отказал президенту Владимиру Зеленскому в его отчаянной просьбе установить беспилотную зону над Украиной. Столтенберг отметил, что боялся, что их разговор может стать последним телефонным звонком, который сделает глава Украины.
"Мы все боялись за жизнь президента Зеленского и его семьи. Он позвонил мне из бункера в Киеве, когда российские танки были уже неподалеку. И сказал: "Я принимаю то, что вы не посылаете наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дайте российским самолетам, дронам и вертолетам летать и атаковать нас", – рассказал он.
По его словам, Зеленский также сказал: "Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше".
НАТО закрывало воздушное пространство над Боснией и Герцеговиной в 1990-х годах, чтобы предотвратить зверства во время войны, а союзники по Альянсу, включая Великобританию, закрывали воздушное пространство над северным Ираком, чтобы защитить народ курдов, напомнил Столтенберг.
Однако, отметил он, во время звонка он ответил Зеленскому: "Я понимаю, почему вы просите об этом. Но этого не будет, потому что если НАТО закроет воздушное пространство Украины, первое, что мы должны сделать, это уничтожить российские системы противовоздушной обороны в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над воздушным пространством Украины, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО".
Также, добавил бывший генсек, если в воздухе будет российский самолет или вертолет, то силы НАТО должны будут сбить его – и тогда Альянс окажется в состоянии полномасштабной войны с Россией: "И мы не готовы этого делать".
"Как сказал Байден, который на то время был президентом США, мы не будем рисковать третьей мировой войной ради Украины", – отметил Столтенберг.
Он добавил: "Я помню, что было очень больно заканчивать тот телефонный звонок [с Зеленским], зная, что его жизнь в опасности".
- В сентябре 2025 года, после атаки российских дронов по Польше, глава МИД страны Сикорский призвал рассмотреть идею с созданием беспилотной зоны над Украиной.
- В том же месяце президент Зеленский также предлагал союзникам создать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России.
