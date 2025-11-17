В НАТО объяснили, почему не сбивают российские дроны и ракеты над Украиной

Топ-чиновник Альянса заявил, что нет никакого решения и согласия начать операции в украинском воздушном пространстве

Patriot Вооруженных сил Германии (Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге заявил, что в Альянсе нет согласия на сбивание российских дронов и ракет над Украиной, отметив, что союзники защищают себя и оказывают помощь Киеву. Об этом чиновник рассказал в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

Журналист уточнил у Руге: что если НАТО увидит дрон, который вскоре нарушит воздушное пространство Польши, то не было бы логично сбить его над Украиной или Беларусью.

"Наша работа заключается в защите территории и воздушного пространства союзников. Пока нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству. Отдельные государства предлагают это делать, но мы еще не приняли такого решения", – ответил помощник генсека Альянса.

На уточнение интервьюера, какие есть аргументы для такого подхода, чиновник повторил, что позиция НАТО заключается в защите своей территории и неба, и добавил, что союзники "оказывают огромную поддержку Украине".

В контексте последнего он упомянул о том, что в начале ноября Германия передала Украине дополнительные системы Patriot.

"Итак, мы помогаем Украине защищаться. Это очень сложно, но мы постоянно прилагаем большие усилия, чтобы прислать Украине оборудование для защиты от российских воздушных ударов", – отметил Руге.

Однако, акцентировал он, нет "никакого решения, никакого согласия НАТО начать операции в воздушном пространстве Украины".