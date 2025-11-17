З Великої Британії планують повертати біженців, коли вдома стане безпечніше

Анонсовані зміни передбачають, що біженцям доведеться чекати 20 років для надання документів. Переглядати умови будуть кожні 2,5 роки

Тимчасовий прихисток українських біженців (Фото – Євростат)

Біженців із Великої Британії планують повертати додому, якщо їх країна стане безпечною для проживання. Про зміни в міграційній політиці розповіла в інтерв'ю BBC міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд.

Статус біженця у Великій Британії діє п’ять років, після чого можна отримати постійний дозвіл на проживання. Анонсовані Махмуд зміни передбачають, що шукачам притулку доведеться чекати 20 років, перш ніж вони зможуть подати заявку. Водночас заявки на надання притулку переглядатимуться кожні 2,5 роки.

"Ми змінимо це на більш тимчасовий процес, і ситуація оцінюватиметься кожні два з половиною роки. Тож, якщо ваша країна стане безпечною протягом цього періоду і ви залишаєтеся на цій, по суті, основній моделі захисту, вас повернуть до вашої країни", – уточнила вона.

Махмуд додала, що програма надання притулку українським біженцям "завжди задумувалася як тимчасова схема".

"Це спеціальна програма для українців, і я дуже пишаюся тим, що країна її ухвалила. Ми завжди будемо виконувати наші зобов’язання", – додала вона.

Міністерка сказала, що більшість українців бажають повернутися додому після завершення війни.