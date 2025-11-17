Планируется возвращать беженцев из Великобритании, когда на родине станет безопаснее

Объявленные изменения предполагают, что беженцам придется ждать 20 лет для получения документов. Условия будут пересматриваться каждые 2,5 года.

Планируется возвращать беженцев из Великобритании на родину, если их страна станет безопасной для проживания. Об изменениях в миграционной политике сообщила в интервью министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Статус беженца в Великобритании действует пять лет, после чего можно получить постоянный вид на жительство. Объявленные Махмуд изменения предполагают, что просителям убежища придется ждать 20 лет, прежде чем они смогут подать заявку. При этом заявки на предоставление убежища будут пересматриваться каждые 2,5 года.

"Мы изменим это на более временный процесс, и ситуация будет оцениваться каждые два с половиной года. Поэтому, если ваша страна станет безопасной в течение этого периода, и вы остаётесь на этой, по сути, основной модели защиты, вас вернут в вашу страну", — уточнила она.

Махмуд добавила, что программа предоставления убежища украинским беженцам "всегда задумывалась как временная схема".

"Это специальная программа для украинцев, и я очень горда тем, что страна ее приняла. Мы всегда будем выполнять свои обязательства", — добавила она.

Министр добавила, что большинство украинцев хотят вернуться домой после окончания войны.