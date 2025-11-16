Українські десантники завдали ударів по антенах та дроноводах елітного підрозділу окупантів "Рубікон". Про це повідомила 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Судний день для "Рубікону". Оператори FPV-дронів 71 ОЄБр ДШВ їх знищують з особливим завзяттям. Елітні підрозділи ворога позбуваються екіпажів та обладнання", – йдеться у дописі.

За словами бригади, рота ударних безпілотних авіакомплексів цієї бригади "методично розвалює" російську піхоту, техніку, нори та укриття вздовж лінії фронту.

Так, було завдано численних уражень по антенах та операторах дронів елітного з'єднання РФ "Рубікон", наголосили десантники.

Вони додали, що іноді окупанти кидають свій транспорт й намагаються сховатися, однак "після знищеної техніки, черга обов’язково доходить і до живої сили ворога".

"Щоденна робота наших екіпажів системно лишає окупантів без броні, зв’язку та особового складу", – підсумували у публікації.