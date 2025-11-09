Офіцер ГУР назвав пріоритет елітних дроноводів РФ "Рубікон"

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Першою пріоритетною задачею для центру "Рубікон", елітного й одного з найбільш боєздатних підрозділів БпЛА окупантів, є впровадження інновацій. Наразі ці загарбники зосереджуються на знищенні логістики, розвіддронів та екіпажів БпЛА України. Про це для тексту LIGA.net розповів офіцер Головного управління розвідки на позивний "Азімут".

Журналістка запитала, чи відповідають дійсності дані медіа про те, що основними завданнями цього формування є знищення українських операторів БпЛА та логістики Сил оборони.

"Пріоритетна задача їх як підрозділу є впровадження інновацій в першу чергу. Друга — це зміна ходу подій, розвитку бойових дій", – відповів "Азімут".

За його словами, інновації, зроблені в "Рубіконі", масштабуються у першу чергу на десантні підрозділи окупантів, а далі вже по угрупуваннях військ: "І тут, коли ми кажемо про "щось придумають" – це, насправді, не завжди про якесь технічне рішення. Це почасти просто про тактику застосування, і під цю тактику підібрано якесь певне технічне рішення".

Він додав, що наразі цей підрозділ загарбників має три основні пріоритети: знищення української логістики, ураження розвідувальних БпЛА та дронових розрахунків Сил оборони.

"Як бачите, це сфокусована, системна робота. Тобто, коли вони заїжджають на якийсь напрямок, вони фокусуються на конкретній задачі, або якійсь одній, або трьох, не виконуючи загальну військову задачу, як це роблять лінійні підрозділи (наприклад, супровід штурмової групи і так далі)", – зазначив військових.

У такий спосіб, щонайбільше фокусуючись на одному пріоритеті, ці загарбники "досягають максимальної ефективності", підлаштовуючи під це своє обладнання та засоби, додав "Азімут".

Він зазначив, що "Рубікон" здійснює вузькоспеціалізовану роботу, однак, залежно від ділянки фронту, ці окупанти можуть змінювати акцент: наприклад, якщо йде підготовка наступу росіян, то за два тижні вони активно збивають українські розвідувальні БпЛА, щоб приховати свої дії, накопичення підрозділів тощо.

"Якщо вони відчувають, що великий вплив нашої артилерії на деяких ділянках – вони починають активно застосовувати "Ланцети" і таким чином здійснюють контрбатарейну боротьбу. Тобто, це інструмент, який використовується керівництвом армії на оперативному рівні для вирішення, насправді, глобальних задач, поставлених підрозділам", – підсумував офіцер.