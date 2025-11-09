Офицер ГУР назвал приоритет элитных дроноводов РФ "Рубикон"

Инновации "Рубикона" масштабируются сначала на десантные подразделения захватчиков, а затем на группировки войск, рассказал "Азимут"

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Первой приоритетной задачей для центра "Рубикон", элитного и одного из самых боеспособных подразделений БпЛА оккупантов, является внедрение инноваций. Сейчас эти захватчики сосредотачиваются на уничтожении логистики, разведдронов и экипажей БпЛА Украины. Об этом для текста LIGA.net рассказал офицер Главного управления разведки с позывным "Азимут".

Журналистка спросила, соответствуют ли действительности данные медиа о том, что основными задачами этого формирования является уничтожение украинских операторов БпЛА и логистики Сил обороны.

"Приоритетная задача их как подразделения является внедрение инноваций в первую очередь. Вторая – это изменение хода событий, развития боевых действий", – ответил "Азимут".

По его словам, инновации, сделанные в "Рубиконе", масштабируются в первую очередь на десантные подразделения оккупантов, а дальше уже по группировкам войск: "И здесь, когда мы говорим о "что-то придумают" – это, на самом деле, не всегда о каком-то техническом решении. Это отчасти просто о тактике применения, и под эту тактику подобрано какое-то определенное техническое решение".

Он добавил, что сейчас это подразделение захватчиков имеет три основных приоритета: уничтожение украинской логистики, поражение разведывательных БпЛА и дроновых расчетов Сил обороны.

"Как видите, это сфокусированная, системная работа. То есть, когда они заезжают на какое-то направление, они фокусируются на конкретной задаче, или какой-то одной, или трех, не выполняя общую военную задачу, как это делают линейные подразделения (например, сопровождение штурмовой группы и так далее)", – отметил военных.

Таким образом, максимально фокусируясь на одном приоритете, эти захватчики "достигают максимальной эффективности", подстраивая под это свое оборудование и средства, добавил "Азимут".

Он отметил, что "Рубикон" осуществляет узкоспециализированную работу, однако, в зависимости от участка фронта, эти оккупанты могут менять акцент: например, если идет подготовка наступления россиян, то за две недели они активно сбивают украинские разведывательные БпЛА, чтобы скрыть свои действия, накопление подразделений и тому подобное.

"Если они чувствуют, что большое влияние нашей артиллерии на некоторых участках – они начинают активно применять "Ланцеты" и таким образом осуществляют контрбатарейную борьбу. То есть, это инструмент, который используется руководством армии на оперативном уровне для решения, на самом деле, глобальных задач, поставленных подразделениям", – подытожил офицер.