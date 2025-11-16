Украинские десантники нанесли удары по антеннам и дроноводам элитного подразделения оккупантов "Рубикон". Об этом сообщила 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Судный день для "Рубикона". Операторы FPV-дронов 71 ОЕБр ДШВ их уничтожают с особым рвением. Элитные подразделения врага лишаются экипажей и оборудования", – говорится в публикации.

По словам бригады, рота ударных беспилотных авиакомплексов этой бригады "методично разваливает" российскую пехоту, технику, норы и укрытия вдоль линии фронта.

Так, были нанесены многочисленные поражения по антеннам и операторам дронов элитного соединения РФ "Рубикон", отметили десантники.

Они добавили, что иногда оккупанты бросают свой транспорт и пытаются спрятаться, однако "после уничтоженной техники очередь обязательно доходит и до живой силы врага".

"Ежедневная работа наших экипажей системно оставляет оккупантов без брони, связи и личного состава", – подытожили в публикации.