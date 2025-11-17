Сибіга навів дві цифри тим, хто каже про нібито невинуватість "пересічних росіян" у війні

Глава МЗС відповів прибічникам позиції, що агресором у війні є нібито лише Путін, режим і його армія

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА)

За часів Третього Рейху приблизно 800 000 із 80 млн німців були заарештовані за непокору та протести проти війни, тоді як у сучасній Росії лише приблизно 20 000 зі 145 млн були заарештовані за незгоду та антивоєнну позицію. На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію із "пересічними росіянами".

"800 000 і 20 000. Пригадайте ці дві цифри наступного разу, коли хтось, включно з російською ліберальною опозицією, скаже вам, що "пересічні росіяни не винні", – заявив він.

На думку міністра, росіяни або мають більш "промиті" мізки, ніж німці у Третьому Рейху, або вони більш боягузливі, або більше підтримують агресію – чи усе це разом.

"Це цілковита моральна катастрофа: нація на схід від Європи сповнена агресії, ненависті до інших народів та готовності до скоєння найжахливіших злочинів. Росіяни є виконавцями, співучасниками або посібниками звірств, включно з вбивствами цивільних людей, зокрема дітей, зґвалтуваннями та іншими воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноциду", – заявив Сибіга.

Він переконаний, що Росія як держава та російські злочинці на всіх рівнях мають бути притягнуті до відповідальності.

Глава МЗС нагадав, що цього тижня світ відзначатиме 80 років із початку Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, і закликав до якнайширшої міжнародної підтримки притягнення Росії та росіян до відповідальності.

"У нас є кілька інструментів: національні юрисдикції; МКС для переслідування винних у звірствах; Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який займатиметься політичним та військовим керівництвом Росії; а також усі кроки, які змусять "пересічних" росіян відчути наслідки їхнього вибору", – наголосив він.