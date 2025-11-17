Сибига привел две цифры тем, кто говорит о якобы невиновности "рядовых россиян" в войне
Во времена Третьего Рейха примерно 800 000 из 80 млн немцев были арестованы за неповиновение и протесты против войны, тогда как в современной России только приблизительно 20 000 из 145 млн были арестованы за несогласие и антивоенную позицию. На этом акцентировал министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ситуацию с "рядовыми россиянами".
"800 000 и 20 000. Вспомните эти две цифры в следующий раз, когда кто-то, включая российскую либеральную оппозицию, скажет вам, что "рядовые россияне не виноваты", – заявил он.
По мнению министра, россияне или имеют более "промытые" мозги, чем немцы в Третьем Рейхе, или они более трусливые, или больше поддерживают агрессию – либо все это вместе.
"Это полная моральная катастрофа: нация на восток от Европы полна агрессии, ненависти к другим народам и готовности совершать ужасные преступления. Россияне являются исполнителями, соучастниками или пособниками зверств, в частности убийства гражданских людей, в том числе детей, изнасилований и других военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида", – заявил Сибига.
Он убежден, что Россия как государство и российские преступники на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности.
Глава МИД напомнил, что на этой неделе мир будет отмечать 80 лет с начала Международного военного трибунала в Нюрнберге, и призвал к широкой международной поддержке привлечения России и россиян к ответственности.
"У нас есть ряд инструментов: национальные юрисдикции; МУС для преследования виновных в зверствах; Специальный трибунал относительно преступления агрессии против Украины, который будет заниматься политическим и военным руководством России; а также все шаги, которые заставят "рядовых россиян" почувствовать последствия их выбора", – подчеркнул он.
- В сентябре 2025-го КМИС провел опрос: только 8% украинцев ответили, что хорошо относятся к россиянам, 85% – плохо. Отношение к украинцам, которые находятся в РФ, немного лучше, чем к россиянам, но также очевидно негативное: 49% респондентов считают, что их вообще не стоит пускать обратно в Украину.
