Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале за агрессию России

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/EPA)

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Страсбурге. Об этом сообщает Совет Европы.

Соглашение включает устав Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство России.

Как отметили в Офисе Совета Европы в Украине, Международный уголовный суд, уже рассматривающий преступления, совершенные Россией в Украине, имеет юрисдикцию расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.

Однако ему не хватает полномочий по преследованию за преступление агрессии. Это преступление касается решения применить вооруженную силу против другого государства, являющегося нарушением Устава ООН. Специальный трибунал восполнит этот пробел.

Спецтрибунал имеет мандат преследовать высокопоставленных чиновников за преступление агрессии против Украины. Он будет работать в Гааге.