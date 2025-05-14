В Совете Европы поддержали создание спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины

Фото: Пресс-служба Совета Европы

Комитет министров Совета Европы 14 мая поддержал создание специального трибунала по российским военным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе института по итогам саммита в Люксембурге.

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В ходе заседания министры поручили генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания спецтрибунала путем заключения соглашения с Украиной.

"Комитет министров Совета Европы подтвердил свою непреклонную приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, начав процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии", – говорится в сообщении.

Европейские министры также подчеркнули, что Украина нуждается в еще большей поддержке, особенно через реализацию плана действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023-2026", который помогает Киеву приближаться к членству в Евросоюзе.