В Совете Европы поддержали создание спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины
Комитет министров Совета Европы 14 мая поддержал создание специального трибунала по российским военным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе института по итогам саммита в Люксембурге.
В ходе заседания министры поручили генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания спецтрибунала путем заключения соглашения с Украиной.
"Комитет министров Совета Европы подтвердил свою непреклонную приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, начав процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии", – говорится в сообщении.
Европейские министры также подчеркнули, что Украина нуждается в еще большей поддержке, особенно через реализацию плана действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023-2026", который помогает Киеву приближаться к членству в Евросоюзе.
- 10 апреля источники Euronews сообщили, что спецтрибунал не будет заочно судить диктатора Путина, премьера РФ Мишустина и главу кремлевской дипломатии Лаврова, пока те находятся на должностях. Собеседники объяснили, что это было компромиссным решением.
- 9 мая во Львов по случаю Дня Европы прибыли министры иностранных дел стран Евросоюза во главе с Каллас, в частности для участия в заседании Основной группы Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.