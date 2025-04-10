Спецтрибунал не будет судить Путина, пока он на должности "президента" России – Euronews

То же касается и Мишустина и Лаврова, заявили источники.

Владимир Путин (Фото: EPA)

Специальный трибунал, который Запад хочет создать для преследования за агрессию против Украины, не будет заочно судить российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу кремлевской дипломатии Сергея Лаврова, пока они находятся на своих должностях. Об этом заявляет телеканал Euronews со ссылкой на двух анонимных европейских чиновников, знакомых с процессом.

По данным медиа, такие условия изложены в проекте договора, который обеспечит правовую основу для создания спецтрибунала в рамках Совета Европы, правозащитной организации, базирующейся в Страсбурге. Это объединение не входит в состав Евросоюза, но блок активно участвует в процессе.

Euronews утверждает, что согласно соглашению судебное преследование Путина, Мишустина и Лаврова будет разрешено только в том случае, если они будут физически присутствовать в зале суда, что "маловероятно, учитывая, что Россия не признает вторжение в Украину преступным и решительно настроена против сотрудничества с Западом".

Как вариант заочный суд может быть проведен только после ухода Путина с должности "президента" России, добавляет медиа.

Ограничения на заочный суд рассматриваются как компромисс между странами, отметил анонимный представитель ЕС. По его данным, после нескольких месяцев обсуждений это положение стало "решенным делом", практически не имеющим шансов быть измененным до презентации документа.

"В конце концов, речь идет о политике и переговорах", – рассказал чиновник.

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Он отмечает, что техническая работа по специальному трибуналу закончилась в конце марта во время встречи Основной группы в Страсбурге, которая подготовила три отдельных документа: двустороннее соглашение между Украиной и Советом Европы, устав спецтрибунала и договор, определяющий порядок управления этим институтом.

Подписание должно состояться в Киеве 9 мая, что совпадает с Днем Европы, хотя точные сроки будут зависеть от политического одобрения.

После того как Украина подпишет соглашение, текст будет вынесен на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы. Для ратификации потребуется две трети голосов, что практически гарантировано благодаря "широкой поддержке среди стран-участниц", добавляет Euronews.

Неназванный представитель Совета Европы сообщил, что более 38 стран выразили политическую поддержку созданию спецтрибунала, а также это сделал ЕС.

По данным источников, после ратификации институт будет базироваться в Гааге, Нидерландах, где уже работают Международный суд и Международный уголовный суд.

В то же время США не участвовали во встрече Основной группы в конце марта и неясно, как стремление президента Дональда Трампа к мирному соглашению может повлиять на судебные разбирательства.