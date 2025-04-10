Спецтрибунал не судитиме Путіна, поки він на посаді "президента" Росії – Euronews

Те саме стосується і Мішустіна та Лаврова, заявили джерела медіа

Володимир Путін (Фото: EPA)

Спеціальний трибунал, який Захід хоче створити для переслідування за агресію проти України, не буде заочно судити російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та голову кремлівської дипломатії Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах. Про це заявляє телеканал Euronews з посиланням на двох анонімних європейських чиновників, знайомих з процесом.

За даними медіа, такі умови викладені в проєкті договору, який забезпечить правову основу для створення спецтрибуналу у межах Ради Європи, правозахисної організації, яка базується у Страсбурзі. Це об'єднання не входить до складу Євросоюзу, але блок бере активну участь у процесі.

Euronews стверджує, що згідно з угодою судове переслідування Путіна, Мішустіна та Лаврова буде дозволено лише в тому випадку, якщо вони будуть фізично присутні у залі суду, що "малоймовірно, враховуючи, що Росія не визнає вторгнення в Україну злочинним і рішуче налаштована проти співпраці із Заходом".

Як варіант заочний суд може бути проведений лише після того, як Путін піде з посади "президента" Росії, додає медіа.

Обмеження на заочний суд розглядаються як компроміс між країнами, наголосив анонімний представник ЄС. За його даними, після декількох місяців обговорень це положення стало "вирішеною справою", яке практично не має шансів бути зміненим до презентації документа.

"Зрештою, йдеться про політику та переговори", – розповів посадовець.

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Він зазначає, що технічна робота щодо спеціального трибуналу закінчилася наприкінці березня під час зустрічі Основної групи у Страсбурзі, котра підготувала три окремі документи: двосторонню угоду між Україною та Радою Європи, статут спецтрибуналу та договір, який визначає порядок керування цією інституцією.

Підписання має відбутися у Києві 9 травня, що збігається з Днем Європи, хоча точні терміни залежатимуть від політичного схвалення.

Після того, як Україна підпише угоду, текст буде винесений на голосування у Парламентській асамблеї Ради Європи. Для ратифікації потрібно буде дві третини голосів, що практично гарантовано завдяки "широкій підтримці серед країн-учасниць", додає Euronews.

Неназваний представник Ради Європи повідомив, що загалом понад 38 країн висловили політичну підтримку створенню спецтрибуналу, а також це зробив ЄС.

За даними джерел, після ратифікації інституція базуватиметься у Гаазі, Нідерланди, де вже працюють Міжнародний суд та Міжнародний кримінальний суд.

Водночас США не брали участі у зустрічі Основної групи наприкінці березня й незрозуміло, як прагнення президента Дональда Трампа до мирної угоди може вплинути на судові розгляди.