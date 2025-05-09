Топ-дипломат ЕС ответила, сможет ли Спецтрибунал судить Путина и Ко, пока те у власти
Спецтрибунал относительно преступления агрессии РФ против Украины будет иметь "ограничения" по преследованию российских руководителей, пока те находятся на своих должностях. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции во Львове, передает РБК-Украина.
"Над этим работали юристы. Во-первых, могут ли их [руководителей РФ] судить заочно? Да, могут. Но, конечно, вы знаете, пока они находятся на должностях, это имеет ограничения", – заявила Каллас.
В то же время, по мнению чиновницы, важным сигналом является то, что "все [по Спецтрибуналу] может быть готово и никто [из российских руководителей] не останется вне закона".
"Потому что это важно. Без правосудия вы не можете получить настоящий мир. Я думаю, что это чрезвычайно важный сигнал и для украинского народа", – отметила глава евродипломатии.
Также Каллас добавила, что согласно документам, которые она видела, судебные процессы в Спецтрибунале должны начаться до 2026 года.
- 10 апреля источники Euronews сообщили, что спецтрибунал не будет заочно судить диктатора Путина, премьера РФ Мишустина и главу кремлевской дипломатии Лаврова, пока те находятся на должностях. Собеседники объяснили, что это было компромиссным решением.
- 9 мая во Львов по случаю Дня Европы прибыли министры иностранных дел стран Евросоюза во главе с Каллас, в частности, для участия в заседании Основной группы Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.