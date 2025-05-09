Топ-дипломат ЕС ответила, сможет ли Спецтрибунал судить Путина и Ко, пока те у власти

Кая Каллас (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Спецтрибунал относительно преступления агрессии РФ против Украины будет иметь "ограничения" по преследованию российских руководителей, пока те находятся на своих должностях. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции во Львове, передает РБК-Украина.

"Над этим работали юристы. Во-первых, могут ли их [руководителей РФ] судить заочно? Да, могут. Но, конечно, вы знаете, пока они находятся на должностях, это имеет ограничения", – заявила Каллас.

В то же время, по мнению чиновницы, важным сигналом является то, что "все [по Спецтрибуналу] может быть готово и никто [из российских руководителей] не останется вне закона".

"Потому что это важно. Без правосудия вы не можете получить настоящий мир. Я думаю, что это чрезвычайно важный сигнал и для украинского народа", – отметила глава евродипломатии.

Также Каллас добавила, что согласно документам, которые она видела, судебные процессы в Спецтрибунале должны начаться до 2026 года.

10 апреля источники Euronews сообщили, что спецтрибунал не будет заочно судить диктатора Путина, премьера РФ Мишустина и главу кремлевской дипломатии Лаврова, пока те находятся на должностях. Собеседники объяснили, что это было компромиссным решением.

9 мая во Львов по случаю Дня Европы прибыли министры иностранных дел стран Евросоюза во главе с Каллас, в частности, для участия в заседании Основной группы Спецтрибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.