Топ-дипломат ЕС ответила, сможет ли Спецтрибунал судить Путина и Ко, пока те у власти
Кая Каллас (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Спецтрибунал относительно преступления агрессии РФ против Украины будет иметь "ограничения" по преследованию российских руководителей, пока те находятся на своих должностях. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции во Львове, передает РБК-Украина.

"Над этим работали юристы. Во-первых, могут ли их [руководителей РФ] судить заочно? Да, могут. Но, конечно, вы знаете, пока они находятся на должностях, это имеет ограничения", – заявила Каллас.

В то же время, по мнению чиновницы, важным сигналом является то, что "все [по Спецтрибуналу] может быть готово и никто [из российских руководителей] не останется вне закона".

"Потому что это важно. Без правосудия вы не можете получить настоящий мир. Я думаю, что это чрезвычайно важный сигнал и для украинского народа", – отметила глава евродипломатии.

Также Каллас добавила, что согласно документам, которые она видела, судебные процессы в Спецтрибунале должны начаться до 2026 года.

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