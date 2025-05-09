Зеленский призвал поддержать создание трибунала для РФ. Главы МИД стран Европы одобрили

Президент отметил, что агрессор должен быть привлечен к ответственности

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал Европу оказать политическую поддержку созданию трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел Европы во Львове 9 мая.

Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины из-за избежания наказания за предыдущие войны. И этого нельзя больше допустить.

Зеленский отметил, что перед представителями ЕС стоит решение о создании механизма, способного предотвратить будущие войны через привлечение к ответственности.

"Я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире оказать этому решению политическую поддержку. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию так же, как и нацисты. Суровый трибунал за преступление агрессии может – и должен – заставить любого потенциального агрессора задуматься дважды", – подчеркнул президент.

По его словам, решения должны быть поддержаны не только в Европе, а также в США, Японии, Австралии и других странах.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что министры иностранных дел приняли Львовское заявление, которое обеспечивает политическую поддержку создания Специального трибунала.

"Трибунал в скором времени будет официально сформирован в рамках Совета Европы. Я благодарю Совет Европы и его секретаря Алена Берсе за центральную роль в этом процессе", – заявил он.

По словам Сибиги, трибунал будет работать в Гааге и сможет привлечь российское политическое и военное руководство к ответственности за преступление агрессии.

Встреча европейских министров во Львове (Фото:x.com/andrii_sybiha)