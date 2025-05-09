Зеленский призвал поддержать создание трибунала для РФ. Главы МИД стран Европы одобрили
Президент Владимир Зеленский призвал Европу оказать политическую поддержку созданию трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел Европы во Львове 9 мая.
Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины из-за избежания наказания за предыдущие войны. И этого нельзя больше допустить.
Зеленский отметил, что перед представителями ЕС стоит решение о создании механизма, способного предотвратить будущие войны через привлечение к ответственности.
"Я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире оказать этому решению политическую поддержку. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию так же, как и нацисты. Суровый трибунал за преступление агрессии может – и должен – заставить любого потенциального агрессора задуматься дважды", – подчеркнул президент.
По его словам, решения должны быть поддержаны не только в Европе, а также в США, Японии, Австралии и других странах.
Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что министры иностранных дел приняли Львовское заявление, которое обеспечивает политическую поддержку создания Специального трибунала.
"Трибунал в скором времени будет официально сформирован в рамках Совета Европы. Я благодарю Совет Европы и его секретаря Алена Берсе за центральную роль в этом процессе", – заявил он.
По словам Сибиги, трибунал будет работать в Гааге и сможет привлечь российское политическое и военное руководство к ответственности за преступление агрессии.
- 30 апреля 2024 года Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы для заключения соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- В начале февраля 2025 года генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины может быть создан уже в этом году, если будет достигнуто соглашение на международном уровне.
- 8 мая сообщалось, что ЕС объявит о создании трибунала для военных преступлений России против Украины 9 мая.