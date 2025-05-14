У Раді Європи підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України

Фото: Пресслужба Ради Європи

Комітет міністрів Ради Європи 14 травня підтримав створення спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів. Про це повідомили у пресслужбі інституції за підсумками саміту у Люксембурзі.

Під час засідання міністри доручили генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною.

"Комітет міністрів Ради Європи підтвердив свою непохитну прихильність Україні на її шляху до справедливості та відновлення, розпочавши процес створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії", – йдеться у повідомленні.

Європейські міністри також підкреслили, що Україна потребує ще більшої підтримки, особливо через реалізацію плану дій "Стійкість, відновлення та реконструкція 2023–2026", який допомагає Києву наближатися до членства в Євросоюзі.