У Раді Європи підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України
Комітет міністрів Ради Європи 14 травня підтримав створення спеціального трибуналу щодо російських воєнних злочинів. Про це повідомили у пресслужбі інституції за підсумками саміту у Люксембурзі.
Під час засідання міністри доручили генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною.
"Комітет міністрів Ради Європи підтвердив свою непохитну прихильність Україні на її шляху до справедливості та відновлення, розпочавши процес створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії", – йдеться у повідомленні.
Європейські міністри також підкреслили, що Україна потребує ще більшої підтримки, особливо через реалізацію плану дій "Стійкість, відновлення та реконструкція 2023–2026", який допомагає Києву наближатися до членства в Євросоюзі.
- 10 квітня джерела Euronews повідомили, що спецтрибунал не буде заочно судити диктатора Путіна, прем'єра РФ Мішустіна й главу кремлівської дипломатії Лаврова, поки ті перебувають на посадах. Співрозмовники пояснили, що це було компромісним рішенням.
- 9 травня до Львова з нагоди Дня Європи прибули міністри закордонних справ країн Євросоюзу на чолі з Каллас, зокрема задля участі у засіданні Основної групи Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії проти України.