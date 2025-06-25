Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії

Володимир Зеленський (Фото: Christopher Neundorf/ EPA)

Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє Рада Європи.

Угода включає статут Спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії.

"Ми зустрілися в критичний момент, щоб колективно підтримати Україну, підтримати правосуддя, підтримати боротьбу з безкарністю, щоб панували порядок і верховенство права. Сьогоднішнє підписання є вирішальним кроком до створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії проти України", – заявив Берсе.

Як зазначив Зеленський, створення спецтрибуналу дає Україні реальний шанс досягти справедливості.

"Правосуддя потребує часу, але воно має статися, я впевнений. І сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальний шанс досягти справедливості за злочин агресії. Інші установи, навіть міжнародні, не мають інструментів для цього, і нам потрібно чітко показати, що агресія призводить до покарання, і ми повинні зробити це разом з Європою", – сказав він.

Як повідомили в Офісі Ради Європи в Україні, Міжнародний кримінальний суд, який вже розглядає злочини, що скоїла Росія в Україні, має юрисдикцію розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

Однак йому бракує повноважень для переслідування за злочин агресії. Цей злочин стосується рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Спеціальний трибунал заповнить цю прогалину.

Спецтрибунал має мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії проти України. Він працюватиме у Гаазі.