Абсолютное большинство украинцев негативно относится к России и россиянам – опрос КМИС

Абсолютное большинство украинцев плохо относятся к России, чуть меньше к россиянам, проживающим в РФ. Тенденция относительно негативного отношения к России – сохраняется. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным социологов, в 2024 году показатели отношения к РФ были, соответственно, 93% и 3%. Разница по сравнению с текущими показателями – в пределах статистической погрешности, то есть за год изменений не было. Следовательно, сохраняется тенденция, которая наблюдается после начала полномасштабного вторжения в 2022 году – стабильно негативное отношение к России и к россиянам.

Динамика отношения к России 2008-2024 годы (Фото: КМИС)

На вопрос социологов "А как Вы в целом сейчас относитесь к россиянам?" – только 8% респондентов ответили, что "хорошо", 85% – относятся плохо.

Показатели за 2024 год – были практически идентичными, поэтому ситуация в течение года не изменилась. По состоянию на сентябрь 2025 года абсолютное большинство украинцев во всех регионах – от 91% на Западе до 73% на Востоке – плохо относилось к россиянам-жителям России. Доля тех, кто продолжает хорошо относиться к ним, не превышает 14% (на Востоке).

Динамика отношения к россиянам-жителям России (Фото: КМИС)

Отношение к россиянам-жителям России в региональном измерении (Фото: КМИС)

82% среди всех респондентов (83% на Западе, 84% в Центре, 76% на Юге и 78% на Востоке) ответили, что россиян-жителей России вообще нельзя пускать в Украину.

По мнению социологов, когда украинцы высказывают свое критическое мнение о россиянах-жителях России, то скорее речь идет о "политическом" определении россиян, а не этническом.

По данным социологов, отношение к украинцам в России немного лучше, чем к россиянам, но также очевидно негативное: 49% респондентов считают, что украинцев в России вообще не стоит пускать в Украину.

СПРАВКА Опрос проводился 2-14 сентября 2025 года по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 1023 респондентов в возрасте от 18 лет, которые живут на подконтрольной Украине территории. При обычных обстоятельствах погрешность не превышала бы 4,1%, но в условиях войны может добавляться определенное систематическое отклонение.