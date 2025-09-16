56% украинцев ожидают нового нападения РФ даже в случае мирного плана Европы – опрос КМИС

Лишь 10% украинцев считают, что после такого плана Россия больше не нападет, свидетельствуют результаты опроса

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

Большинство украинцев (56%) считают, что даже в случае реализации мирного плана Европы и Украины Россия снова попытается напасть. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще 28% респондентов оценили вероятность повторного нападения как "50 на 50". Лишь 10% считают, что после такого плана Россия больше не нападет.

В случае реализации плана России 69% опрошенных считают, что РФ снова попытается напасть. 16% ответили, что вероятность составляет "50 на 50", и только 7% считают, что Россия не нападет повторно.

Инфографика: КМИС

"То есть план Европы-Украины хоть и может быть одобрен большинством общественности, но эмоционально воспринимается довольно сдержанно и не будет считаться однозначным успехом. И при этом будет ожидание повторения агрессии со стороны России. Однако вместе с этим этот план не будет восприниматься и как поражение. План же России будет преимущественно восприниматься как поражение Украины с высоким ожиданием, что после этого Россия снова нападет на Украину", – говорится в выводах опроса.

Среди тех, кто готов принять план России, 22% считают его успехом, 36% оценивают как "50 на 50", а 39% – как неуспех.

В этой группе 33% убеждены, что РФ снова нападет, 43% считают вероятность "50 на 50", и только 20% не ожидают повторной агрессии.

Опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен по инициативе КМИС 2-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью во всех регионах, подконтрольных Украине. Было опрошено 1023 респондента-гражданина Украины в возрасте от 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.