Более половины украинцев против территориальных уступок России, но 38% готовы – КМИС
52% граждан Украины категорически против любых территориальных уступок в рамках возможных договоренностей с Россией. В то же время, 38% опрошенных готовы согласиться на определенные территориальные потери. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).
По сравнению с февралем 2025 года эти показатели практически не изменились – тогда против уступок выступали 50%, а готовых к компромиссам было 39%.
Также согласно результатам опроса, 78% украинцев и 76-80% во всех регионах исключают требование передать под контроль России неоккупированные территории Запорожья, Херсонской, Донецкой областей. Однако это требование является одним из стержневых российского Меморандума, переданного Украине 2 июня 2025 года.
Поэтому на графике упоминается, как вообще украинцы относятся к российскому "мирному плану".
Да, 82% категорически его отвергают и только 10% готовы его принять.
Отмечается, что в опросе респонденты слышали лишь шесть пунктов из этого документа – в частности, пункт о возможности движения Украины в ЕС, которого ранее не было в вариантах соглашения.
Авторы исследования предполагают, что при ознакомлении с полным содержанием Меморандума уровень негативного отношения мог бы быть еще выше.
Опрос проведен КМИС по собственной инициативе 15 мая – 3 июня 2025 года. Телефонными интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.
- 14 мая 2025 года КМИС провел опрос о доверии украинцев президенту Зеленскому. По состоянию на первую половину мая 2025 74% украинцев доверяют украинскому президенту, не доверяют – 22%.
- Также 14 мая КМИС поинтересовался у украинцев, какому "мирному плану" они больше доверяют. 29% украинцев доверяют "мирному плану" США, но больше европейскому.