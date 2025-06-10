Более половины украинцев против территориальных уступок России, но 38% готовы – КМИС

78% украинцев и 76-80% во всех регионах исключают требование передать под контроль России неоккупированные украинские территории

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52% граждан Украины категорически против любых территориальных уступок в рамках возможных договоренностей с Россией. В то же время, 38% опрошенных готовы согласиться на определенные территориальные потери. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

По сравнению с февралем 2025 года эти показатели практически не изменились – тогда против уступок выступали 50%, а готовых к компромиссам было 39%.

Инфографика: КМИС

Также согласно результатам опроса, 78% украинцев и 76-80% во всех регионах исключают требование передать под контроль России неоккупированные территории Запорожья, Херсонской, Донецкой областей. Однако это требование является одним из стержневых российского Меморандума, переданного Украине 2 июня 2025 года.

Поэтому на графике упоминается, как вообще украинцы относятся к российскому "мирному плану".

Инфографика: КМИС

Да, 82% категорически его отвергают и только 10% готовы его принять.

Отмечается, что в опросе респонденты слышали лишь шесть пунктов из этого документа – в частности, пункт о возможности движения Украины в ЕС, которого ранее не было в вариантах соглашения.

Авторы исследования предполагают, что при ознакомлении с полным содержанием Меморандума уровень негативного отношения мог бы быть еще выше.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе 15 мая – 3 июня 2025 года. Телефонными интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.