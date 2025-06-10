Понад половина українців проти територіальних поступок Росії, але 38% готові до втрат – КМІС

78% українців і 76-80% у всіх регіонах відкидають вимогу передати під контроль Росії неокуповані українські території

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52% громадян України категорично проти будь-яких територіальних поступок у межах можливих домовленостей із Росією. Водночас 38% опитаних готові погодитися на певні територіальні втрати. Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Проти лютого 2025 року ці показники майже не змінилися – тоді проти поступок виступали 50%, а готових до компромісів було 39%.

Інфографіка: КМІС

Також згідно з результатами опитування, 78% українців і 76-80% у всіх регіонах відкидають вимогу передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини. Проте ця вимога є однією зі стрижневих російського Меморандуму, переданого Україні 2 червня 2025 року.

Тому на графіку згадується, як узагалі українці ставляться до російського "мирного плану".

Інфографіка: КМІС

Так, 82% категорично його відкидають і лише 10% готові його прийняти.

Зазначається, що в опитуванні респонденти чули лише шість пунктів із цього документа – зокрема пункт про можливість руху України до ЄС, якого раніше не було у варіантах угоди.

Автори дослідження припускають, що у разі ознайомлення з повним змістом Меморандуму рівень негативного ставлення міг би бути ще вищим.

Опитування проведене КМІС із власної ініціативи упродовж 15 травня – 3 червня 2025 року. Телефонними інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.