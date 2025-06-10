Українці проти визнання територій частиною Росії, але 43% готові до варіанту де-факто – КМІС

Українки (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Більшість українців (68%) категорично проти офіційного визнання українських територій частиною Росії, а 78% – проти передання неокупованих територій під контроль Росії. Водночас 43% готові до обговорення варіанту де-факто визнання контролю Росії без офіційного визнання, як показало опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо йдеться про офіційне визнання частини українських територій частиною Росії, 68% буде проти. Лише 24% готові погодитись, але це стосується конкретних територій, а не всіх окупованих, тож думки можуть відрізнятись.

78% також проти того, щоб території, які зараз під контролем України, передали Росії. 15% готові прийняти такий варіант.

Єдиний варіант для обговорення – це визнання де-факто контролю Росії, але без офіційного визнання. Тут 43% українців готові до діалогу, а 48% – категорично проти. Однак, якщо "мирний план" міститиме гарантії безпеки та інші важливі умови для України, більш як половина можуть погодитись, хоча й без ентузіазму, зазначають соціологи.

Інфографіка: КМІС

В усіх регіонах України (Захід, Центр, Південь, Схід) більшість (64-71%) відкидає варіант з офіційним визнанням окупації. Так само абсолютна більшість (76-80%) не погоджуються на передання неокупованих територій під контроль Росії.

Проте, якщо мова йде про де-факто визнання окупації без офіційного визнання, то тут можна побачити деякі відмінності. На Заході й Сході більше людей готові до такого варіанту, ніж тих, хто проти. Водночас у Центрі та на Півдні більше тих, хто категорично відкидає такий варіант. А втім, у всіх регіонах є велика кількість тих, хто обирає обидва варіанти. Це, як раніше зазначали соціологи, єдиний варіант, де є можливість для обговорення та компромісів.

Опитування проведене КМІС з власної ініціативи упродовж 15 травня – 3 червня 2025 року. Телефонними інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.

Графік: КМІС