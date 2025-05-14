Рівень довіри українців до Зеленського зріс до 74% – опитування КМІС
Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52% Такі дані наводить за результатами нового опитування Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
Якщо порівнювати з березнем 2025 року, рівень довіри зріс з 69% до 74%, недовіра знизилася з 28% до 22%, баланс змінився з +41% до +52%.
У всіх регіонах країни більшість громадян довіряють президенту.
"На тлі інших дещо вирізняється тільки схід, де рівень довіри трохи нижчий. Проте навіть у цьому регіоні 60% довіряють президенту (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%)", – зазначається у звіті.
Як наголосив заступник директора КМІС Антон Грушецький, в умовах складної міжнародної ситуації та напружених дискусій навколо можливих перемовин щодо завершення війни Зеленський зберігає високу суспільну підтримку і легітимність.
"Крім високої довіри переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни і укладання мирної угоди", – зазначив Грушецький.
Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.
За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.
- 18 лютого 2025 року, після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії, Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%.
- 19 лютого Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати опитування, де довіру Зеленському висловили 57% респондентів.
- Водночас після інавгурації Трампа побільшало українців, які вважають президента США шкідливим для України.