Рівень довіри українців до Зеленського зріс до 74% – опитування КМІС

Згідно з даними опитування, це майже в півтора раза більше, ніж наприкінці 2024 року

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52% Такі дані наводить за результатами нового опитування Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Якщо порівнювати з березнем 2025 року, рівень довіри зріс з 69% до 74%, недовіра знизилася з 28% до 22%, баланс змінився з +41% до +52%.

Скриншот із сайту КМІС

У всіх регіонах країни більшість громадян довіряють президенту.

"На тлі інших дещо вирізняється тільки схід, де рівень довіри трохи нижчий. Проте навіть у цьому регіоні 60% довіряють президенту (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%)", – зазначається у звіті.

Скриншот із сайту КМІС

Як наголосив заступник директора КМІС Антон Грушецький, в умовах складної міжнародної ситуації та напружених дискусій навколо можливих перемовин щодо завершення війни Зеленський зберігає високу суспільну підтримку і легітимність.

"Крім високої довіри переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни і укладання мирної угоди", – зазначив Грушецький.

Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.