Опитування: Зеленському довіряють 60% українців, а до глав парламенту й уряду висловлюють недовіру

Довіра до глави держави зросла з 51,2% у вересні 2024 року до 59,6% у лютому 2025-го

Володимир Зеленський (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Майже 60% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, а спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку та прем'єр-міністру Денису Шмигалю висловлюють недовіру (65,3% та 56,5% відповідно). Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

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Більшість опитаних також не довіряють ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу (88%), нардепу Юрію Бойку (83%), лідерці Батьківщини та нардепці Юлії Тимошенко (83%), п'ятому президенту, лідеру Європейської солідарності та нардепу Петру Порошенку (75%), главі Офісу президента Андрію Єрмаку (67%), народному депутату та главі фракції Слуги народу Давиду Арахамії (67%), волонтеру Сергію Притулі та меру Києва Віталію Кличку (по 52%).

Довіру до президента Володимира Зеленського висловлювали найчастіше, вона становить 59,6%. "Особистісний" рівень довіри до нього перевищує "інституційний". Рівень довіри до президента як соціального інституту становить 57,5%.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до голови Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 41% і 25%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до нардепа Данила Гетманцева (не довіряють йому 46%, а довіряють 16,5%), міністра оборони Рустема Умєрова (46% і 23%) та очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка (33% і 18%).

Висловлювали довіру так само часто, як і недовіру, до начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма (відповідно 37,5% і 37%).

Опитування було проведене з 28 лютого до 6 березня 2025 року. Його провели методом face-to-face у всіх областях України, крім Луганської, та місті Києві (у фронтових і прифронтових областях опитування проводили на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії).

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.