Опрос: Зеленскому доверяют 60% украинцев, а главам парламента и правительства не доверяют

Доверие к главе государства возросло с 51,2% в сентябре 2024 года до 59,6% в феврале 2025-го

Владимир Зеленский (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Почти 60% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю выражают недоверие (65,3% и 56,5% соответственно). Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.

Большинство опрошенных также не доверяют экс-советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (88%), нардепу Юрию Бойко (83%), лидеру Батьківщини и народному депутату Юлии Тимошенко (83%), пятому президенту, лидеру Европейской солидарности и нардепу Петру Порошенко. нардепу и главе фракции Слуги народа Давиду Арахамии (67%), волонтеру Сергею Притуле и мэру Киева Виталию Кличко (по 52%).

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому высказывали чаще всего, оно составляет 59,6%. "Личностный" уровень доверия к нему превышает "институциональный". Уровень доверия к президенту как социальному институту составляет 57,5%.

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к главе Службы безопасности Украины Василию Малюку (соответственно 41% и 25%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к нардепу Даниилу Гетманцеву (не доверяют ему 46%, а доверяют 16,5%), министру обороны Рустему Умерову (46% и 23%) и главе министерства внутренних дел Игорю Клименко (33% и 18%).

Выражали доверие так же часто, как и недоверие, к начальнику Николаевской областной военной администрации Виталию Киму (соответственно 37,5% и 37%).

Опрос был проведен с 28 февраля по 6 марта 2025 года. Его провели методом face-to-face во всех областях Украины, кроме Луганской, и Киеве (во фронтовых и прифронтовых областях опросы проводили на подконтрольных правительству территориях, где не ведутся боевые действия).

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.