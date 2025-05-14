Уровень доверия украинцев к Зеленскому вырос до 74% – опрос КМИС

Согласно данным опроса, это почти в полтора раза больше, чем в конце 2024 года

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют – 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52%. Такие данные приводит по результатам нового опроса Киевский международный институт социологии (КМИС).

По сравнению с мартом 2025 года уровень доверия вырос с 69% до 74%, недоверие снизилось с 28% до 22%, баланс изменился с +41% до +52%.

Скриншот с сайта КМИС

Во всех регионах страны большинство граждан доверяют президенту.

"На фоне других несколько выделяется только восток, где уровень доверия несколько ниже. Однако даже в этом регионе 60% доверяют президенту (в других регионах – 75-77%), не доверяют – 33% (в других регионах – 20-22%)", – отмечается в отчете.

Скриншот с сайта КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в условиях сложной международной ситуации и напряженных дискуссий вокруг возможных переговоров по завершению войны Зеленский сохраняет высокую общественную поддержку и легитимность.

"Помимо высокого доверия, подавляющее большинство украинцев продолжают придерживаться мнения о невозможности выборов до полного завершения войны и заключения мирного соглашения", – отметил Грушецкий.

Опрос проводился 2-12 мая 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1010 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%, но в условиях войны может быть определенное систематическое отклонение.