КМІС дізнався, які вироки корупціонерам українці вважають справедливими – опитування

Суд (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Київський міжнародний інститут соціології поцікавився в українців, які вироки корупціонерам вони вважають справедливими, а які – ні. Понад половина опитаних виступають за покарання у вигляді в'язниці до 10 років із конфіскацією майна.

Соціологи з'ясували, що у разі, якщо вирок не передбачає конфіскації майна й хоча б невеликого, але реального ув’язнення, українці не будуть вважати його справедливим.

Якщо майно не конфіскують, тільки 27% вважають вирок справедливим. А якщо майно забирають – більшість (59%) уже згодні, що це справедливо.

У випадку умовного терміну лише 27% вважають вирок справедливим. Якщо ж людину ув'язнять хоча б на три роки – так думають уже 43%. Якщо ж призначають 10 років тюрми, то більшість – 58% – погоджуються, що це справедливе покарання.

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Також КМІС указує, що "багато людей" критикують, що справи розглядаються довго, навмисно затягуються тощо. У межах експерименту соціологи розглядали три періоди: шість місяців, два роки та п'ять років.

Людей просили уявити, що чиновника-корупціонера спіймали на хабарі $500 000. Далі відбувся суд, що тривав два роки. Зрештою, суд визнав чиновника винним і він мав сплатити великий штраф. Окрім цього, покарання передбачало, що майно родини не буде конфіскованим, і три роки в’язниці.

"Для Вас особисто цей процес і покарання є справедливим чи ні?", – запитав КМІС.

Якщо людині дають 10 років тюрми й конфісковують майно, то 74–80% українців вважають такий вирок справедливим – незалежно від того, скільки триває суд. Якщо дають три роки й конфіскують майно, більшість (58–62%) також вважають вирок справедливим, навіть якщо суд тривав довго чи не довго.

У всіх інших випадках, коли немає конфіскації або немає реального строку, менше половини людей вважають вирок справедливим. Наприклад:

→ 10 років тюрми без конфіскації – тільки 46% вважають це справедливим, а 49% – ні.

→ Якщо є конфіскація, але вирок умовний – лише 41% підтримують, а 57% – ні.

→ Якщо немає ні конфіскації, ні реального строку (умовний або три роки) – не більше 25% вважають вирок справедливим. Більшість – проти.

Опитування проведене КМІС за власною ініціативою з 14 лютого до 4 березня 2025 року. Методом телефонних інтерв'ю опитано 2029 українців від 18 років і старше. До вибірки не вносили жителів територій, що тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

14 травня 2025 року КМІС провів опитування щодо довіри українців до президента Зеленського. Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряють українському президенту, не довіряють – 22%.