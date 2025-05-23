КМИС узнал, какие приговоры для коррупционеров украинцы считают справедливыми – опрос

Суд (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Киевский международный институт социологии поинтересовался у украинцев, какие приговоры для коррупционеров они считают справедливыми, а какие нет. Более половины опрошенных выступают за наказание в виде тюрьмы до 10 лет с конфискацией имущества.

Социологи выяснили, что если приговор не включает в себя конфискацию имущества и не включает хотя бы небольшое, но реальное заключение, украинцы не будут считать его справедливым.

Если имущество не конфискуют, только 27% считают приговор справедливым. А если имущество забирают – большинство (59%) уже согласны, что это справедливо.

В случае условного срока только 27% считают приговор справедливым. Если же человека сажают хотя бы на три года – так думают уже 43%. Если же назначают 10 лет тюрьмы, то большинство – 58% – соглашаются, что это справедливое наказание.

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Также КМИС указывает, что "многие люди" критикуют, что дела рассматриваются долго, намеренно затягиваются и тому подобное. В рамках эксперимента социологи рассматривали три периода: шесть месяцев, два года и пять лет.

Людей просили представить, что чиновника-коррупционера поймали на взятке $500 000. Далее состоялся суд, длившийся два года. В конце концов, суд признал чиновника виновным и он должен был заплатить большой штраф. Кроме этого, наказание предполагало, что имущество семьи не будет конфисковано, и три года тюрьмы.

"Для Вас лично этот процесс и наказание справедливо или нет?", – спросил КМИС.

Если человеку дают 10 лет тюрьмы и конфисковывают имущество, то 74–80% украинцев считают такой приговор справедливым – независимо от того, сколько длится суд. Если дают три года и конфискуют имущество, большинство (58–62%) также считают приговор справедливым, даже если суд длился долго или коротко.

Во всех остальных случаях, когда нет конфискации или нет реального срока, менее половины людей считают приговор справедливым. Например:

→ 10 лет тюрьмы без конфискации – только 46% считают это справедливым, а 49% – нет.

→ Если есть конфискация, но приговор условный – только 41% поддерживают, а 57% – нет.

→ Если нет ни конфискации, ни реального срока (условный или три года) – не более 25% считают приговор справедливым. Большинство – против.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе с 14 февраля по 4 марта 2025 года. Методом телефонных интервью опрошено 2029 украинцев от 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: КМИС

14 мая 2025 года КМИС провел опрос о доверии украинцев президенту Зеленскому. По состоянию на первую половину мая 2025 74% украинцев доверяют украинскому президенту, не доверяют – 22%.