КМИС узнал, какие приговоры для коррупционеров украинцы считают справедливыми – опрос
Киевский международный институт социологии поинтересовался у украинцев, какие приговоры для коррупционеров они считают справедливыми, а какие нет. Более половины опрошенных выступают за наказание в виде тюрьмы до 10 лет с конфискацией имущества.
Социологи выяснили, что если приговор не включает в себя конфискацию имущества и не включает хотя бы небольшое, но реальное заключение, украинцы не будут считать его справедливым.
Если имущество не конфискуют, только 27% считают приговор справедливым. А если имущество забирают – большинство (59%) уже согласны, что это справедливо.
В случае условного срока только 27% считают приговор справедливым. Если же человека сажают хотя бы на три года – так думают уже 43%. Если же назначают 10 лет тюрьмы, то большинство – 58% – соглашаются, что это справедливое наказание.
Также КМИС указывает, что "многие люди" критикуют, что дела рассматриваются долго, намеренно затягиваются и тому подобное. В рамках эксперимента социологи рассматривали три периода: шесть месяцев, два года и пять лет.
Людей просили представить, что чиновника-коррупционера поймали на взятке $500 000. Далее состоялся суд, длившийся два года. В конце концов, суд признал чиновника виновным и он должен был заплатить большой штраф. Кроме этого, наказание предполагало, что имущество семьи не будет конфисковано, и три года тюрьмы.
"Для Вас лично этот процесс и наказание справедливо или нет?", – спросил КМИС.
Если человеку дают 10 лет тюрьмы и конфисковывают имущество, то 74–80% украинцев считают такой приговор справедливым – независимо от того, сколько длится суд. Если дают три года и конфискуют имущество, большинство (58–62%) также считают приговор справедливым, даже если суд длился долго или коротко.
Во всех остальных случаях, когда нет конфискации или нет реального срока, менее половины людей считают приговор справедливым. Например:
→ 10 лет тюрьмы без конфискации – только 46% считают это справедливым, а 49% – нет.
→ Если есть конфискация, но приговор условный – только 41% поддерживают, а 57% – нет.
→ Если нет ни конфискации, ни реального срока (условный или три года) – не более 25% считают приговор справедливым. Большинство – против.
- 14 мая 2025 года КМИС провел опрос о доверии украинцев президенту Зеленскому. По состоянию на первую половину мая 2025 74% украинцев доверяют украинскому президенту, не доверяют – 22%.