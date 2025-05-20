Как изменилось доверие украинцев к отдельным политикам с февраля 2024 года: опрос КМИС

Украинцы (Фото: Pexels)

По сравнению с февралем 2024 года уровень доверия украинцев к политикам снизился или остался почти без изменений.

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Согласно результатам, кроме президента Владимира Зеленского, единственным политиком из списка, имеющим положительный баланс доверия-недоверия, является волонтер и общественный деятель Сергей Притула. Ему доверяют 50% респондентов, не доверяют – 38% (баланс +12%).

Киевскому мэру Виталию Кличко доверяют 43%, не доверяют – 47% (баланс -4%).

Скриншот с сайта КМИС

Далее в списке по уровню доверия следуют:

← Народный депутат Верховной Рады IX созыва (Европейская солидарность) Алексей Гончаренко — 27% доверяют, 41% не доверяют, баланс –14%. В то же время 25% респондентов не знают, кто это.

← Экс-председатель Верховной Рады Украины IX созыва Дмитрий Разумков – 27% доверяют, 32% не доверяют, баланс -5%. Не знают, кто он, 34% опрошенных.

← Пятый президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко – 25% доверяют, 70% не доверяют, баланс -45%.

← Глава фракции Батькивщина в Верховной Раде IX созыва Юлия Тимошенко – 14% доверяют, 80% не доверяют, баланс -66%.

← Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович – 7% доверяют, 79% не доверяют, баланс -72%.

← Народный депутат Верховной Рады IX созыва, председатель депутатской группы Платформа за жизнь и мир Юрий Бойко – 7% доверяют, 72% не доверяют, баланс -65%.

← Экс-депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев — 6% доверяют, 47% не доверяют, баланс -41%. В то же время 43% не знают, кто это.

КМИС отмечает, что 91% респондентов доверяют по крайней мере одному политику из списка, в среднем доверяют трем деятелям.

Что касается динамики доверия украинцев к политикам по сравнению с февралем 2024 года, то у Сергея Притулы доля доверия уменьшилась с 61% до 50%, а баланс упал с +28% до +12%.

Скриншот с сайта КМИС

Виталию Кличко доверяют 43% опрошенных (в феврале было 45%), баланс изменился с -6% до -4%.

У Дмитрия Разумкова вырос процент тех, кто его не знает – с 27% до 34%. Доля доверия снизилась с 35% до 27%, а баланс снизился с +2% до -5%.

У Петра Порошенко уровень доверия снизился с 31% до 25%, баланс – с -37% до -45%.

В случае Юлии Тимошенко в феврале 2024 года ей доверяли 17%, в мае – 14%. Баланс остался на уровне -66%.

По сравнению с февралем 2024 года стало больше тех, кто не знает Алексея Арестовича – с 4% до 10%. Доля доверия и недоверия уменьшилась, баланс остался на уровне -72%.

В случае Ю. Бойко показатели также изменились. В феврале 2024 года ему доверяли 10%, сейчас – 7%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, поскольку наивысшим доверием в Украине пользуются Силы обороны и волонтеры, именно из этих категорий населения украинцы стремятся видеть тех, кто, по его мнению, поведет Украину через восстановление и реформы в будущее в Европейской семье.

Опрос проводился 2-12 мая 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1010 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%, но в условиях войны может быть определенное систематическое отклонение.