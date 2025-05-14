71% украинцев против выборов даже в случае перемирия – опрос КМИС

Большинство респондентов считают, что выборы должны пройти только после окончательного завершения войны

Выборы (Фото: EPA)

Большинство украинцев (71%) не поддерживают идею проведения национальных выборов даже в случае объявления перемирия и гарантий безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

71% опрошенных считают, что выборы должны пройти только после окончательного подписания мирного соглашения и полного завершения войны.

25% поддерживают проведение выборов после перемирия или даже в нынешних условиях.

При этом по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас, – с 19 до 25%. В то же время с 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Скриншот с сайта КМИС

В КМИС отметили, что уровень поддержки выборов оказался тесно связан с доверием к президенту Владимиру Зеленскому. Среди тех, кто не доверяет ему, 57% поддерживают проведение выборов после перемирия, а 38% против. В то же время среди доверяющих президенту 82% выступают против выборов, а поддерживают лишь 15%.

Скриншот с сайта КМИС

Во всех регионах Украины абсолютное большинство выступают против проведения выборов. Больше всего противников выборов – на западе Украины. Относительно меньше противников выборов – на востоке (хотя на востоке также большинство выступает против выборов).

Скриншот с сайта КМИС

"Помимо высокого доверия подавляющее большинство украинцев продолжают придерживаться мнения о невозможности выборов до полного завершения войны и заключения мирного соглашения", – отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился 2-12 мая 2025 по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1010 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%, но в условиях войны может быть определенное систематическое отклонение.