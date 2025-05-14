71% українців проти виборів навіть у разі перемир’я – опитування КМІС
Вибори (Фото: EPA)

Більшість українців (71%) не підтримують ідею проведення національних виборів навіть у разі оголошення перемир’я та за наявності гарантій безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

71% опитаних вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточного підписання мирної угоди та повного завершення війни.

25% підтримують проведення виборів після перемир’я або навіть у теперішніх умовах.

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При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або просто зараз, – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% поменшало тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Скриншот із сайту КМІС
Скриншот із сайту КМІС

У КМІС наголосили, що рівень підтримки виборів виявився тісно пов’язаним із довірою до президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто не довіряє йому, 57% підтримують проведення виборів після перемир’я, а 38% – проти. Натомість серед тих, хто довіряє президенту, 82% виступають проти виборів, а підтримують лише 15%.

Скриншот із сайту КМІС
Скриншот із сайту КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів – на заході України. Відносно найменше противників виборів – на сході (хоча на сході також більшість виступають проти виборів).

Скриншот із сайту КМІС
Скриншот із сайту КМІС

"Крім високої довіри переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни й укладання мирної угоди", – зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.

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