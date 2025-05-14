71% українців проти виборів навіть у разі перемир’я – опитування КМІС

Більшість респондентів вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточного завершення війни

Вибори (Фото: EPA)

Більшість українців (71%) не підтримують ідею проведення національних виборів навіть у разі оголошення перемир’я та за наявності гарантій безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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71% опитаних вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточного підписання мирної угоди та повного завершення війни.

25% підтримують проведення виборів після перемир’я або навіть у теперішніх умовах.

При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або просто зараз, – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% поменшало тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Скриншот із сайту КМІС

У КМІС наголосили, що рівень підтримки виборів виявився тісно пов’язаним із довірою до президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто не довіряє йому, 57% підтримують проведення виборів після перемир’я, а 38% – проти. Натомість серед тих, хто довіряє президенту, 82% виступають проти виборів, а підтримують лише 15%.

Скриншот із сайту КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів – на заході України. Відносно найменше противників виборів – на сході (хоча на сході також більшість виступають проти виборів).

Скриншот із сайту КМІС

"Крім високої довіри переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни й укладання мирної угоди", – зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.