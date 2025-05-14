71% українців проти виборів навіть у разі перемир’я – опитування КМІС
Більшість українців (71%) не підтримують ідею проведення національних виборів навіть у разі оголошення перемир’я та за наявності гарантій безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
71% опитаних вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточного підписання мирної угоди та повного завершення війни.
25% підтримують проведення виборів після перемир’я або навіть у теперішніх умовах.
При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або просто зараз, – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% поменшало тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.
У КМІС наголосили, що рівень підтримки виборів виявився тісно пов’язаним із довірою до президента Володимира Зеленського. Серед тих, хто не довіряє йому, 57% підтримують проведення виборів після перемир’я, а 38% – проти. Натомість серед тих, хто довіряє президенту, 82% виступають проти виборів, а підтримують лише 15%.
У всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів – на заході України. Відносно найменше противників виборів – на сході (хоча на сході також більшість виступають проти виборів).
"Крім високої довіри переважна більшість українців продовжують дотримуватися думки про неможливість виборів до повного завершення війни й укладання мирної угоди", – зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.
За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.
- Наприкінці березня журнал The Economist з посиланням на джерела заявив, що президент Зеленський готується до виборів, які планують після скасування воєнного стану. Медіа заявляло, що голова держави "націлений на літо".
- 31 березня у Зеленського заперечили підготовку до виборів у липні, а голова ОП Єрмак назвав абсолютною нісенітницею цю заяву.