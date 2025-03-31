У Зеленського заперечили підготовку до виборів у липні – BBC

Співрозмовник медіа в Офісі президента стверджує, що голова держави не давав доручення організовувати голосування

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

В Офісі президента заперечили дані, що Володимир Зеленський нібито проводив нараду стосовно виборів, котрі мають відбутися у липні, як про це заявляло видання The Economist. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на власні джерела.

Декілька співбесідників медіа в уряді та ОП заявили, що матеріал The Economist містить "фейкову чи маніпулятивну інформацію".

"Найперше, не було такої наради [щодо проведення виборів у липні] і не було такого доручення [команді організовувати вибори]", – розповіло джерело BBC у команді президента.

Співрозмовник в уряді вказав, що зараз головним питанням є досягнення миру, і зовсім некоректно говорити, що вже йде підготовка до виборів.

The Economist з посиланням на джерела стверджувало, що Зеленський готується до виборів, які планують провести після скасування воєнного стану – на ці плани міг вплинути конфлікт між президентом України та його американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі.

ДОВІДКА Якби не було війни, то парламентські вибори мали відбутися у жовтні 2023-го, перший тур виборів президента – у березні 2024 року, а місцеві вибори – у жовтні 2025-го. Проте цього не дозволяє зробити законодавство. Українська влада послідовно виступає за те, що вибори мають відбутися згідно з законодавством після закінчення воєнного стану.

Співбесідники видання заявили, що нібито минулого тижня Зеленський скликав нараду й на ній доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, котре, на думку Штатів, буцімто може бути досягнуте до кінця квітня.

Джерела медіа розходяться щодо конкретних термінів можливих президентських виборів в Україні, однак більшість з них схиляється до того, що голосування можуть провести у липні.

The Economist заявляє, що Зеленський "націлений на літо".

Один з українських посадовців заявив виданню: "Зеленський спробує заскочити суперників зненацька, призначивши вибори на липень, сподіваючись, що стислі терміни дадуть йому змогу балотуватися без суперників".

Співбесідник вважає, що такий варіант буде вигідний не тільки для голови держави, оскільки тривала виборча кампанія "розірве країну на частини".