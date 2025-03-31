Голова ЦВК: Що робити з реєстром виборців, незрозуміло. Навіть перепис не врятує

Олег Діденко (Фото: ОПОРА)

Механізму, як оновити дані в реєстрі виборців, який фактично втратив актуальність через повномасштабне вторгнення Росії, немає. Про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю Українській правді.

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За його словами, з боку закону оновлення реєстру відбувається вчасно.

До реєстру внесено всі дані про зміну відомостей про виборців, які подали відповідні органи на місцях. Також відбулося оновлення інформації про виборчі дільниці.

Зараз триває етап налагодження особистих кабінетів виборців, де вони можуть перевірити свої дані в реєстрі, змінити виборчу адресу тощо.

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Але фактична інформація в реєстрі, за словами Діденко, не відповідає дійсності.

"В нас мільйони внутрішньо переміщених осіб, а мільйони – виїхали за кордон. У нас є окуповані території. Є території, які повністю зруйновані. І фактична інформація про жителів цих населених пунктів у реєстрі не відображається. Бо якщо громадянин не зареєструвався за новим місцем перебування, то він значиться в реєстрі за старим, навіть якщо це, скажімо, місто Бахмут", – сказав голова ЦВК.

Він додав, що на початок повномасштабного вторгнення у Бахмуті в реєстрі виборців значилося 57 000 виборців, а на зараз – близько 56 000. Хоча наразі в окупованому місті "фактично нікого не залишилося".

ЦВК поки що не має механізмів, які б дали змогу усунути цю невідповідність.

"В принципі, поки що ніхто не придумав робочого варіанту. Взагалі не зрозуміло, що робити, навіть перепис населення тут не рятує. От така наша реальність", – сказав Діденко.