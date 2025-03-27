Майже 80% українців проти виборів під час перемир’я – КМІС

На думку респондентів не вплинула гіпотетична наявність чи відсутність безпекових гарантій

Ілюстративне фото: (TATYANA ZENKOVICH / EPA-EFE)

Майже 80% українців виступають проти проведення національних виборів під час перемир’я. Респонденти вважають, що потрібно чекати сталого миру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Умови, за яких може бути укладене перемир'я, майже не вплинули на думку респондентів щодо проведення виборів.

Соціологи розділили респондентів на дві групи. Одній частині вони запропонували відповісти, чи варто проводити вибори під час перемир'я, якщо Україна не отримає гарантій безпеки.

Друга частина відповідала на це питання за умови, якщо гарантії безпеки, як-от додаткова зброя чи миротворці, будуть надані.

У першому випадку 77% респондентів обрали варіант відповіді, що вибори мають відбутися лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди й повного завершення війни".

Інфографіка: КМІС

У другому випадку 78% респондентів вважають, що "вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни".

Інфографіка: КМІС

Проведення виборів під час перемир'я або навіть прямо зараз підтримує однакова кількість респондентів в обох групах – 19%.

Регіональних відмінностей у відповідях на це питання майже немає.

Інфографіка: КМІС

Як повідомили соціологи, навіть серед тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, 50% респондентів висловилися проти проведення виборів (підтримують вибори – 46%).

Серед тих, хто довіряє президенту, 90% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення – 8%).

Інфографіка: КМІС

Станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряли президенту, 28% – ні. Порівнюючи з останнім опитуванням на цю тему всі зміни залишаються в межах статистичної похибки, зазначили соціологи. Так, у період 14 лютого – 4 березня 67% довіряли президенту, а 29% – не довіряли.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене КМІС у період з 12 до 22 березня 2025 року за власною ініціативою. Телефоном було опитано 1326 респондентів у віці 18 років і старших. Статистична похибка вибірки не перевищувала 3,5% — для показників, близьких до 50%; 3,1% — для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,6% – для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.