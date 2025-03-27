Майже 80% українців проти виборів під час перемир’я – КМІС
Майже 80% українців виступають проти проведення національних виборів під час перемир’я. Респонденти вважають, що потрібно чекати сталого миру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Умови, за яких може бути укладене перемир'я, майже не вплинули на думку респондентів щодо проведення виборів.
Соціологи розділили респондентів на дві групи. Одній частині вони запропонували відповісти, чи варто проводити вибори під час перемир'я, якщо Україна не отримає гарантій безпеки.
Друга частина відповідала на це питання за умови, якщо гарантії безпеки, як-от додаткова зброя чи миротворці, будуть надані.
У першому випадку 77% респондентів обрали варіант відповіді, що вибори мають відбутися лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди й повного завершення війни".
У другому випадку 78% респондентів вважають, що "вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни".
Проведення виборів під час перемир'я або навіть прямо зараз підтримує однакова кількість респондентів в обох групах – 19%.
Регіональних відмінностей у відповідях на це питання майже немає.
Як повідомили соціологи, навіть серед тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, 50% респондентів висловилися проти проведення виборів (підтримують вибори – 46%).
Серед тих, хто довіряє президенту, 90% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення – 8%).
Станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряли президенту, 28% – ні. Порівнюючи з останнім опитуванням на цю тему всі зміни залишаються в межах статистичної похибки, зазначили соціологи. Так, у період 14 лютого – 4 березня 67% довіряли президенту, а 29% – не довіряли.
Опитування проведене КМІС у період з 12 до 22 березня 2025 року за власною ініціативою. Телефоном було опитано 1326 респондентів у віці 18 років і старших. Статистична похибка вибірки не перевищувала 3,5% — для показників, близьких до 50%; 3,1% — для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,6% – для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.
- 19 лютого з’явилось свіже опитування КМІС про довіру до Зеленського після заяви Трампа щодо 4%.
- 14 березня КМІС опублікував результати нового опитування, згідно з якими 39% українців вважають, що Україна може поступитися деякими територіями для якнайшвидшого досягнення миру. Водночас 50% – проти.