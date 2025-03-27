Почти 80% украинцев против выборов во время перемирия – КМИС

На мнение респондентов не повлияло гипотетическое наличие или отсутствие гарантий безопасности

Иллюстративное фото: (TATYANA ZENKOVICH / EPA-EFE)

Около 80% украинцев выступают против проведения национальных выборов во время перемирия. Респонденты считают, что нужно ждать устоявшегося мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Условия, при которых может быть заключено перемирие, почти не повлияли на мнение респондентов о проведении выборов.

Социологи разделили респондентов на две группы. Одной части они предложили ответить, следует ли проводить выборы во время перемирия, если Украина не получит гарантий безопасности.

Вторая часть отвечала на этот вопрос при условии, если гарантии безопасности, например дополнительное оружие или миротворцы, будут предоставлены.

В первом случае 77% респондентов выбрали вариант ответа, что выборы должны состояться только "после получения гарантий безопасности или окончательного мирного соглашения и полного завершения войны".

Инфографика: КМИС

Во втором случае 78% респондентов считают, что "выборы должны пройти после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны".

Инфографика: КМИС

Проведение выборов во время перемирия или даже прямо сейчас поддерживает одинаковое количество респондентов в обеих группах – 19%.

Региональных отличий в ответах на этот вопрос почти нет.

Инфографика: КМИС

Как сообщили социологи, даже среди тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, 50% респондентов высказались против проведения выборов (поддерживают выборы – 46%).

Среди доверяющих президенту 90% высказывают против проведения выборов (поддерживают проведение – 8%).

Инфографика: КМИС

По состоянию на вторую половину марта 2025 года 69% украинцев доверяли президенту, 28% – нет. По сравнению с последним опросом по этой теме все изменения остаются в рамках статистической погрешности, отметили социологи. Так, в период 14 февраля – 4 марта 67% доверяли президенту, а 29% – не доверяли.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен КМИС в период с 12 до 22 марта 2025 года по собственной инициативе. По телефону было опрошено 1326 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышала 3,5% — для показателей, близких к 50%; 3,1% — для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,6% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.