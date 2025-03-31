Глава ЦИК: Что делать с реестром избирателей, непонятно. Даже перепись не спасет

В настоящее время государственный реестр избирателей только формально находится в актуальном состоянии

Олег Диденко (Фото: ОПОРА)

Механизма, как обновить данные в реестре избирателей, фактически утратившем актуальность из-за полномасштабного вторжения России, нет. Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Украинской правде.

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По его словам, со стороны закона обновление реестра происходит своевременно.

В реестр внесены все данные об изменении сведений об избирателях, поданные соответствующими органами на местах. Также произошло обновление информации об избирательных участках.

Сейчас идет этап налаживания личных кабинетов избирателей, где они могут проверить свои данные в реестре, изменить избирательный адрес и т.д.

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Но фактическая информация в реестре, по словам Диденко, не соответствует действительности.

"У нас миллионы внутренне перемещенных лиц, а миллионы – выехали за границу. У нас есть оккупированные территории. Есть территории, которые полностью разрушены. И фактическая информация о жителях этих населенных пунктов в реестре не отображается. Ведь если гражданин не зарегистрировался по новому месту пребывания, то он значится в реестре по старому, даже если это, скажем, Бахмут", – отметил глава ЦИК.

Он добавил, что на начало полномасштабного вторжения в Бахмуте в реестре избирателей числилось 57 000 избирателей, а сейчас – около 56 000. Хотя сейчас в оккупированном городе "фактически никого не осталось".

ЦИК пока не имеет механизмов, позволяющих устранить это несоответствие.

"В принципе, пока никто не придумал рабочий вариант. Вообще не понятно, что делать, даже перепись населения здесь не спасает. Вот такая наша реальность", – сказал Диденко.