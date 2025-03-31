У Зеленского отрицают подготовку к выборам в июле – BBC

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

В Офисе президента отрицают данные, что Владимир Зеленский якобы проводил совещание по поводу выборов, которые должны пройти в июле, как об этом заявляло издание The Economist. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на собственные источники.

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Несколько собеседников медиа в правительстве и ОП заявили, что материал The Economist содержит "фейковую или манипулятивную информацию".

"Прежде всего, не было такого совещания [о проведении выборов в июле] и не было такого поручения [команде организовывать выборы]", – рассказал источник BBC в команде президента.

Собеседник в правительстве указал, что сейчас главным вопросом является достижение мира, и совсем некорректно говорить, что уже идет подготовка к выборам.

The Economist со ссылкой на источники утверждало, что Зеленский готовится к выборам, которые планируется провести после отмены военного положения – на эти планы мог повлиять конфликт между президентом Украины и его американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

СПРАВКА Если бы не было войны, то парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023-го, первый тур выборов президента – в марте 2024 года, а местные выборы – в октябре 2025-го. Однако это не позволяет сделать законодательство. Украинские власти последовательно выступают за то, что выборы должны состояться в соответствии с законодательством после окончания военного положения.

Собеседники издания заявили, что якобы на прошлой неделе Зеленский созвал совещание и на нем поручил своей команде организовать выборы после полного прекращения огня, которое, по мнению Штатов, может быть достигнуто до конца апреля.

Источники медиа расходятся по поводу конкретных сроков возможных президентских выборов в Украине, однако большинство из них склоняются к тому, что голосование могут провести в июле.

The Economist заявляет, что Зеленский "нацелен на лето".

Один из украинских чиновников заявил изданию: "Зеленский попытается застать соперников врасплох, назначив выборы на июль, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без соперников".

Собеседник считает, что такой вариант будет выгоден не только главе государства, поскольку продолжающаяся избирательная кампания "разорвет страну на части".