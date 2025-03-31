ЦИК предлагает изменить закон, чтобы миллионы украинцев проголосовали за границей
Центральная избирательная комиссия готовит предложения по изменениям в законодательстве, позволяющим увеличить количество участков за границей и обеспечить доступ миллионов украинцев к голосованию. Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Украинской правде.
Как сообщил глава ЦИК, на консульском учете состоит менее 400 000 украинцев, тогда как реальное количество избирателей за границей может достигать пяти-шести миллионов.
"Понятно, что наши 102 участка, существующие сейчас на территории посольств и консульств, не могут решать проблему", – отметил Диденко.
Чтобы обеспечить иностранным избирателям возможность проголосовать, рабочая группа ЦИК предложила вариант создания дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств.
Для этого нужно вносить изменения в законодательство, ведь сейчас закон предусматривает возможность создания избирательных участков только на территории посольств и консульств.
Если Верховная Рада Украины поддержит предложение ЦИК, для создания новых участков будет введен новый механизм так называемой активной регистрации.
"Идея в том, чтобы наши граждане за какое-то время до начала избирательного процесса могли подать заявление, физически в посольство или онлайн, что они находятся за границей и хотят проголосовать там-то и там-то", – рассказал Диденко.
На основании этих заявлений и дополнительной информации о местах концентрации украинцев, дипломатические учреждения смогут образовывать дополнительные избирательные участки.
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