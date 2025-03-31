ЦВК пропонує змінити закон, щоб мільйони українців проголосували за кордоном

Перепоною для участі в голосуванні може стати недостатня кількість виборчих дільниць

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Центральна виборча комісія готує пропозиції щодо змін у законодавстві, які дозволять збільшити кількість дільниць за кордоном і забезпечити доступ мільйонів українців до голосування. Про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю Українській правді.

Як повідомив голова ЦВК, на консульському обліку перебуває менш як 400 000 українців, тоді як реальна кількість виборців за кордоном може сягати п'яти-шести мільйонів.

"Зрозуміло, що наші 102 дільниці, які існують зараз на території посольств і консульств, не можуть розв'язувати проблему", – зазначив Діденко.

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Щоб забезпечити закордонним виборцям можливість проголосувати, робоча група ЦВК запропонувала варіант створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств.

Для цього потрібно вносити зміни в законодавство, адже зараз закон передбачає можливість утворювати виборчі дільниці лише на території посольств і консульств.

Якщо Верховна Рада України підтримає пропозицію ЦВК, то для створення нових дільниць буде запроваджено новий механізм так званої активної реєстрації.

"Ідея в тому, щоб наші громадяни за якийсь час до початку виборчого процесу могли подати заяву, фізично у посольство чи онлайн, що вони перебувають за кордоном і хочуть проголосувати там-то і там-то", – розповів Діденко.

На підставі цих заяв і додаткової інформації про місця концентрації українців дипломатичні установи зможуть утворювати додаткові виборчі дільниці.