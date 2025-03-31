Главу ЦИК спросили, могут ли баллотироваться Залужный и Арестович. Напомнил о законе

Диденко перечислил исключения, по которым выехавший человек имеет право выдвигать свою кандидатуру на выборах

Глава ЦИК Олег Диденко (Фото: ЦИК Украины)

Украинское законодательство предусматривает, что люди, которые выехали из страны, не могут баллотироваться в президенты или депутаты. Об этом сказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Украинской правде".

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"По состоянию на данный момент люди, которые выехали, не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, согласно Конституции и Избирательному кодексу, требуется факт постоянного проживания на территории Украины на протяжении последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов", – отметил глава ЦИК.

Предусматриваются исключения – прерыванием проживания в Украине не считается выезд на лечение, учебу, командировку.

Отвечая на вопрос журналиста, что это означает, что, условно, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович не сможет пойти на выборы, а экс-главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный – сможет, Диденко сказал: "Давайте отойдем от фамилий".

Он не захотел "вдаваться в тонкости", однако подчеркнул, что посольство вообще считается территорией Украины.

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Диденко отметил, что выезд за границу на время военного положения в виде исключения пока не предусмотрен.

"ЦИК в 2022 году предлагала решить эту проблему путем внесения военного положения как основания, которое не исчисляется в сроке непрерывного проживания. Это предложение, мы слышим, до сих пор дискутируется. Потому что кто-то поднимает вопросы справедливости, вопросы законности – незаконности выездов, возможности только для женщин сделать это изменение", – сказал Диденко.

Он назвал этот вопрос политическим и таким, который должна решить Верховная Рада.

Несмотря на то, что в декабре 2019 года был принят новый Избирательный кодекс, который полностью изменил систему выборов в Верховную Раду, в частности исключив такое понятие, как мажоритарные избирательные округа и многое другое, по словам Диденко, "подход сохранился".

"Возможно, либерализация немного состоялась, но те категории, которые подпадали под исключение, они так и остались основные: командировка, учеба, лечение, отпуск, возможно. И опять же, там есть сроки: 180 дней на протяжении года и 90 дней разовый выезд. То есть, если меньше этих сроков, то это считается проживанием в Украине", – отметил он.