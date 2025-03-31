Главу ЦИК спросили, могут ли баллотироваться Залужный и Арестович. Напомнил о законе
Украинское законодательство предусматривает, что люди, которые выехали из страны, не могут баллотироваться в президенты или депутаты. Об этом сказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Украинской правде".
"По состоянию на данный момент люди, которые выехали, не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, согласно Конституции и Избирательному кодексу, требуется факт постоянного проживания на территории Украины на протяжении последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов", – отметил глава ЦИК.
Предусматриваются исключения – прерыванием проживания в Украине не считается выезд на лечение, учебу, командировку.
Отвечая на вопрос журналиста, что это означает, что, условно, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович не сможет пойти на выборы, а экс-главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный – сможет, Диденко сказал: "Давайте отойдем от фамилий".
Он не захотел "вдаваться в тонкости", однако подчеркнул, что посольство вообще считается территорией Украины.
Диденко отметил, что выезд за границу на время военного положения в виде исключения пока не предусмотрен.
"ЦИК в 2022 году предлагала решить эту проблему путем внесения военного положения как основания, которое не исчисляется в сроке непрерывного проживания. Это предложение, мы слышим, до сих пор дискутируется. Потому что кто-то поднимает вопросы справедливости, вопросы законности – незаконности выездов, возможности только для женщин сделать это изменение", – сказал Диденко.
Он назвал этот вопрос политическим и таким, который должна решить Верховная Рада.
Несмотря на то, что в декабре 2019 года был принят новый Избирательный кодекс, который полностью изменил систему выборов в Верховную Раду, в частности исключив такое понятие, как мажоритарные избирательные округа и многое другое, по словам Диденко, "подход сохранился".
"Возможно, либерализация немного состоялась, но те категории, которые подпадали под исключение, они так и остались основные: командировка, учеба, лечение, отпуск, возможно. И опять же, там есть сроки: 180 дней на протяжении года и 90 дней разовый выезд. То есть, если меньше этих сроков, то это считается проживанием в Украине", – отметил он.
- По данным NGL.media, Арестович выехал из Украины 4 сентября 2023 года.
- 1 ноября он заявил, что будет баллотироваться в президенты.
- С 9 мая 2024 года Залужный занимает должность посла в Британии.
- В опубликованном в январе 2025 года подкасте Зеленский заявил, что не против, чтобы Залужный или Арестович баллотировались в президенты.
- В феврале Залужный не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном баллотировании на пост президента.