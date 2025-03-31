Главу ЦВК запитали, чи можуть балотуватися Залужний та Арестович. Нагадав про законодавство

Діденко перелічив винятки, за яких особа, що виїхала, має право висувати свою кандидатуру на виборах

Глава ЦВК Олег Діденко (Фото: ЦВК України)

Українське законодавство передбачає, що особи, які виїхали з країни, не можуть балотуватися в президенти або депутати. Про це сказав глава Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Українській правді.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Станом на зараз особи, які виїхали, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Тому що відповідно до Конституції та Виборчого кодексу вимагається факт постійного проживання на території України протягом останніх 5 чи 10 років залежно від виду виборів", – зазначив глава ЦВК.

Передбачаються винятки – перериванням проживання в Україні не вважається виїзд на лікування, навчання, у відрядження.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи це означає, що, умовно, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович не зможе піти на вибори, а ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний – зможе, Діденко сказав: "Давайте відійдемо від прізвищ".

Він не захотів "вдаватись у тонкощі", проте наголосив, що посольство взагалі вважається територією України.

Читайте також Якщо завтра вибори. Як наповнювались бюджети українських партій під час війни

Діденко зазначив, що виїзд за кордон на час воєнного стану як виняток наразі не передбачений.

"ЦВК у 2022 році пропонувала вирішити цю проблему шляхом внесення воєнного стану як підстави, яка не обчислюється в терміні безперервного проживання. Ця пропозиція, ми чуємо, досі дискутується. Тому що хтось піднімає питання справедливості, питання законності – незаконності виїздів, можливості лише для жінок зробити цю зміну", – сказав Діденко.

Він назвав це питання політичним і таким, що має розв'язати Верховна Рада.

Попри те, що у грудні 2019 року було ухвалено новий Виборчий кодекс, який повністю змінив систему виборів до Верховної Ради, зокрема виключивши таке поняття, як мажоритарні виборчі округи та багато іншого, за словами Діденка, "підхід зберігся".

"Можливо, лібералізація трішки відбулася, але ті категорії, які підпадали під виключення, вони так і залишилися основні: відрядження, навчання, лікування, відпустка, можливо. І знову ж, там є строки: 180 днів протягом року і 90 днів разовий виїзд. Тобто якщо менше цих строків, то це вважається проживанням в Україні", – зазначив він.