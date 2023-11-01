RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Арестович захотів у президенти на тлі війни на виживання. Чи будуть вибори – невідомо

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 19:45
Арестович захотів у президенти на тлі війни на виживання. Чи будуть вибори – невідомо - Фото
Олексій Арестович (Скриншот з відео)

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зранку 1 листопада опублікував у соцмережах свою "передвиборчу програму", хоча досі невідомо, коли та чи відбудуться вибори в Україні під час війни. В коментарі Інтерфакс-Україна він підтвердив наміри балотуватися на пост президента.

"Так, буду висуватися", – відповів він на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в разі, якщо вони відбудуться.

Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах, є його передвиборчою програмою.

"Вона буде доопрацьована фахівцями, я її опублікував для початку дискусії", – сказав він.

У "передвиборчій програмі" Арестовича щонайменше 14 пунктів, зокрема так звана "пропозиція колективному Заходу" щодо північноатлантичної інтеграції України.

Ексрадник ОП пропонує Україні вступити в НАТО без тимчасово окупованих Росією територій.

"Пропозиція колективному Заходу – ми готові до варіанту Кіссінджера – вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвойовувати окупованих на момент вступу територій, а домагатися їхнього повернення тільки політичним шляхом", – написав він.

Крім цього, спірним пунктом є також "стратегічна оборона на фронті".

"Змінюємо кадрову політику в Силах оборони на людиноцентричну: більше життів зберегти, більше фахівців виростити. Змінюємо систему мобілізації: запроваджуємо підготовку резервів на випередження і ротацію мобілізованих", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Арестович пропонує випускати чоловіків за кордон "з умовою повернення в разі призову".

Колишній позаштатний радник ОП після звільнення все частіше почав критикувати президента Володимира Зеленського та українську владу. Зокрема, він стверджує, що Зеленський нібито "перестав говорити з народом", а влада "забюрократизувалася".

Згодом він заявив, що "Україні слід обрати президента, який зможе побороти в країні корупцію", а Зеленський, за його словами, цього не зміг зробити.

У серпні Арестович відреагував на коментарі українців, що через його скандальні заяви люди не проголосують за нього на наступних президентських виборах, коли б вони не відбулися.

"Я вас хочу запитати, довб***би, бл*дь! Якщо ви за мене не проголосуєте, кому від цього буде гірше? Ви подумайте своєю тупоголовою головою, бл*дь! Я буду сидіти на яхті, після того як війна закінчиться, у Тихому океані, їсти омарів і проводити семінари. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте своєю головою дурною", – заявив він.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2024 року, проте наразі невідомо, чи будуть вони проведені в умовах воєнного стану. Різноманітні соціологічні інститути проводили низку опитувань з цього приводу. Зокрема, Центр Разумкова опублікував такі дані: до ідеї проведення виборів в Україні, доки триває війна, позитивно ставляться 15,1% опитаних українців, негативно – 63,8%. Соціологічна група Рейтинг заявила, що 62% українців проти виборів під час війни та переважна більшість хотіла б більше парламентських, аніж президентських виборів.
  • Арестович від початку повномасштабного вторгнення повернувся до команди Офісу президента, у нього була посада позаштатного радника.
  • Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збила нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок".
  • Того ж вечора Арестович "припустив" те саме. Згодом він "перепросив за серйозну помилку у прямому ефірі", а потім повідомив, що написав заяву про звільнення.
  • 17 січня 2023-го Арестовича було звільнено з посади позаштатного радника ОП.

Читайте також: Данілов заявив про плани ФСБ РФ розгорнути в Україні новий проєкт, натякнув на Арестовича

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавибориолексій арестович
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 