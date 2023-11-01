Арестович захотів у президенти на тлі війни на виживання. Чи будуть вибори – невідомо

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зранку 1 листопада опублікував у соцмережах свою "передвиборчу програму", хоча досі невідомо, коли та чи відбудуться вибори в Україні під час війни. В коментарі Інтерфакс-Україна він підтвердив наміри балотуватися на пост президента.

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"Так, буду висуватися", – відповів він на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в разі, якщо вони відбудуться.

Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах, є його передвиборчою програмою.

"Вона буде доопрацьована фахівцями, я її опублікував для початку дискусії", – сказав він.

У "передвиборчій програмі" Арестовича щонайменше 14 пунктів, зокрема так звана "пропозиція колективному Заходу" щодо північноатлантичної інтеграції України.

Ексрадник ОП пропонує Україні вступити в НАТО без тимчасово окупованих Росією територій.

"Пропозиція колективному Заходу – ми готові до варіанту Кіссінджера – вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвойовувати окупованих на момент вступу територій, а домагатися їхнього повернення тільки політичним шляхом", – написав він.

Крім цього, спірним пунктом є також "стратегічна оборона на фронті".

"Змінюємо кадрову політику в Силах оборони на людиноцентричну: більше життів зберегти, більше фахівців виростити. Змінюємо систему мобілізації: запроваджуємо підготовку резервів на випередження і ротацію мобілізованих", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Арестович пропонує випускати чоловіків за кордон "з умовою повернення в разі призову".

Колишній позаштатний радник ОП після звільнення все частіше почав критикувати президента Володимира Зеленського та українську владу. Зокрема, він стверджує, що Зеленський нібито "перестав говорити з народом", а влада "забюрократизувалася".

Згодом він заявив, що "Україні слід обрати президента, який зможе побороти в країні корупцію", а Зеленський, за його словами, цього не зміг зробити.

У серпні Арестович відреагував на коментарі українців, що через його скандальні заяви люди не проголосують за нього на наступних президентських виборах, коли б вони не відбулися.

"Я вас хочу запитати, довб***би, бл*дь! Якщо ви за мене не проголосуєте, кому від цього буде гірше? Ви подумайте своєю тупоголовою головою, бл*дь! Я буду сидіти на яхті, після того як війна закінчиться, у Тихому океані, їсти омарів і проводити семінари. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте своєю головою дурною", – заявив він.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2024 року, проте наразі невідомо, чи будуть вони проведені в умовах воєнного стану. Різноманітні соціологічні інститути проводили низку опитувань з цього приводу. Зокрема, Центр Разумкова опублікував такі дані: до ідеї проведення виборів в Україні, доки триває війна, позитивно ставляться 15,1% опитаних українців, негативно – 63,8%. Соціологічна група Рейтинг заявила, що 62% українців проти виборів під час війни та переважна більшість хотіла б більше парламентських, аніж президентських виборів.

Арестович від початку повномасштабного вторгнення повернувся до команди Офісу президента, у нього була посада позаштатного радника.

Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збила нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок".

Того ж вечора Арестович "припустив" те саме. Згодом він "перепросив за серйозну помилку у прямому ефірі", а потім повідомив, що написав заяву про звільнення.

17 січня 2023-го Арестовича було звільнено з посади позаштатного радника ОП.

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