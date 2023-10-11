Більшість українців проти виборів під час війни – опитування Центру Разумкова

До ідеї проведення виборів в Україні, доки триває війна, позитивно ставляться 15,1% опитаних українців, негативно – 63,8%. Ще 21,1% респондентів не визначилися. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова наприкінці вересня.

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Українців запитали про ставлення до ідеї проведення загальнонаціональних президентських або парламентських виборів у 2024 році. Більшість опитаних – проти.

Негативне ставлення до проведення виборів під час війни респонденти найчастіше обґрунтовували тим, що в країні немає грошей на вибори (так відповіли 36%), що законодавство не дозволяє проведення виборів під час воєнного стану (32%), що буде проблематично забезпечити безпеку учасникам голосування (31%) та іншими причинами.

Респонденти, які підтримали проведення виборів під час війни, аргументують тим, що це треба для підтримки демократії в країні (6%), необхідністю змінити владу (5%) або принаймні її оновити (5%), а також іншими причинами.

Опитування Центру Разумкова проводилось методом face-to-face з 21 до 27 вересня 2023 року в межах програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).



Соціологи опитали 2016 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка – не вище 2,3%.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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