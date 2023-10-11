Більшість українців проти виборів під час війни – опитування Центру Разумкова
До ідеї проведення виборів в Україні, доки триває війна, позитивно ставляться 15,1% опитаних українців, негативно – 63,8%. Ще 21,1% респондентів не визначилися. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова наприкінці вересня.
Українців запитали про ставлення до ідеї проведення загальнонаціональних президентських або парламентських виборів у 2024 році. Більшість опитаних – проти.
Негативне ставлення до проведення виборів під час війни респонденти найчастіше обґрунтовували тим, що в країні немає грошей на вибори (так відповіли 36%), що законодавство не дозволяє проведення виборів під час воєнного стану (32%), що буде проблематично забезпечити безпеку учасникам голосування (31%) та іншими причинами.
Респонденти, які підтримали проведення виборів під час війни, аргументують тим, що це треба для підтримки демократії в країні (6%), необхідністю змінити владу (5%) або принаймні її оновити (5%), а також іншими причинами.
Опитування Центру Разумкова проводилось методом face-to-face з 21 до 27 вересня 2023 року в межах програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Соціологи опитали 2016 повнолітніх громадян по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка – не вище 2,3%.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.
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