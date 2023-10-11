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Зеленський про похід на другий термін: Якщо війна продовжиться — піду. Якщо закінчиться — ні

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11.10.2023, 09:19
Зеленський про похід на другий термін: Якщо війна продовжиться — піду. Якщо закінчиться — ні - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна Росії проти України продовжуватиметься. Про це він повідомив у інтерв'ю Digi24.

За його словами, він піде на другий термін, якщо війна продовжиться.
"Якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни", — сказав Зеленський.
У серпні 2023 року Зеленського вже питали, чи балотуватиметься він на виборах, і голова держави заявив, що не залишить країну під час війни.

"У 2024 році, якщо триватиме війна і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", — наголосив президент.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться, але секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.
  • Перша леді Олена Зеленська заявила, що не знає, чи її чоловік балотуватиметься на посаду президента у 2024 році.

Читайте також: "Питання не актуальне". Зеленський назвав п'ять перешкод для проведення виборів

Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнавиборидругий термін
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