Зеленський про похід на другий термін: Якщо війна продовжиться — піду. Якщо закінчиться — ні

Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна Росії проти України продовжуватиметься. Про це він повідомив у інтерв'ю Digi24.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він піде на другий термін, якщо війна продовжиться.

"Якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни", — сказав Зеленський.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.