Зеленський про похід на другий термін: Якщо війна продовжиться — піду. Якщо закінчиться — ні
11.10.2023, 09:19
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Robert Ghement)
Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна Росії проти України продовжуватиметься. Про це він повідомив у інтерв'ю Digi24.
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За його словами, він піде на другий термін, якщо війна продовжиться.
"Якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни", — сказав Зеленський.
У серпні 2023 року Зеленського вже питали, чи балотуватиметься він на виборах, і голова держави заявив, що не залишить країну під час війни.
"У 2024 році, якщо триватиме війна і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", — наголосив президент.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться, але секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.
- Перша леді Олена Зеленська заявила, що не знає, чи її чоловік балотуватиметься на посаду президента у 2024 році.
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